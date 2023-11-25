《High Cookie》南志鉉：「這部作品並非毒品故事…是比較貼近與人類欲望相關的故事」

日前演藝圈壟罩在毒品風波之中，恰巧這部作品《High Cookie》也在這時期公開，劇中也同樣有著校園中毒品流竄等相關的題材，而劇中主角南志炫也在終演訪談中提到了相關事件。

電視劇《High Cookie》描述只要吃一口就能實現願望的可疑手工餅乾，讓校園中的菁英學生漸漸被吞噬的故事。這部電視劇也因為有著創新獨特的題材，令人難以預測的劇情，以及演員們的出色表現，獲得觀眾們一致好評。為了實現自己的慾望，對於這樣的手工餅乾漸漸越陷越深，直到最終回都暗示著問題並未完全被解決。



南志炫在劇中飾演一位工廠的非正式勞工秀英，只有18歲的她卻扛起家計，只得放棄了學業來到工廠就職養活弟弟，為了身陷危機的弟弟她只好捲入事件。去年才以電視劇《小女子》帶給大家強烈印象，南志炫再度以出色演技詮釋本次的角色，拓展更寬廣的戲路。



《High Cookie》這部作品所公開的時機點，也正好遇上了演藝圈正引發大型話題的大咖藝人涉毒事件。南志炫表示，她聽說在討論及企畫階段並非以此為主軸來製作的，與其說本部作品是與毒品相關的故事，不如說是與人類欲望相關的故事更適當。訴說人類欲望的作品其實非常多，只是《High Cookie》是以餅乾為媒介，對於出現在眼前的慾望，你會做出什麼樣的選擇。



南志炫也被問到，如果自己像劇中人物一樣收到這餅乾，她會怎麼選擇？南志炫表示自己絕對不會吃的，她認為輕易得到的東西也很容易失去，也許出現這樣的餅乾，也可能讓她有所動搖，但最終仍然不會吃下去。南志炫說也可能是她自己沒有太大的個人慾望，作家事與做料理這樣的平凡生活對她來說就是自己所嚮往的。

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