《信徒2》最抢眼的特别演出卞约汉！接替已故金柱赫角色帅气登场！

演员卞约汉在近期Netflix所公开的续集电影《信徒2》中，饰演陈河霖一角，这角色在第一集由金柱赫所演出，这部续集电影也在最终画面写出文句表达对金柱赫的怀念。

去年曾出演大型历史战争电影《韩山岛海战》中的日本将军卞约汉，特地为了展现武士威严而增胖，当时也创下了726万观影人次的亮眼票房，之前他的作品《兹山鱼谱》《拦截声命线》也让他获得许多奖项入围的肯定。本次他在《信徒2》中仅是特别演出，以陈河霖这个角色短暂登场，让观众们感受到强烈气场。



《信徒2》接续了第一集的紧张剧情，以车胜元所饰演的布莱恩开启序幕，他被揭穿盗用「李先生」的名义之后，决定复仇。而赵震雄更持续追逐著他怀疑是「李先生」的徐永乐。本集还有新登场的角色，由中国来的「大刀」，则是韩孝周扮丑饰演，卞约汉所饰演的角色陈河霖，与大刀是义兄妹关系，是「李先生」真正的左右手。



《信徒2》公开后受到全世界的关注，卞约汉在片中也作为「李先生」组织里的重要人物陈河霖登场，顶著一头辫子头，加上非常有个性的胡渣造型，一出场就眼露凶光，他铲除了每一个自称为「李先生」的人，但却保护著「大刀」韩孝周。即使登场的时间很短暂，但卞约汉的演出仍让观众们留下深刻印象。值得一提的是，《信徒》第一集的陈河霖这角色，由已故演员金柱赫饰演，当时他与陈瑞妍、赵震雄的同台也令人印象深刻。



SNS上也纷纷出现了网友们对於卞约汉的留言，包括「光是出场就让人感到快疯了」「很难把卞约汉当作是特别演出」「虽然短暂登场，但却感觉是很有冲击力的角色」等。

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