《High Cookie》南志铉：「这部作品并非毒品故事…是比较贴近与人类欲望相关的故事」

日前演艺圈垄罩在毒品风波之中，恰巧这部作品《High Cookie》也在这时期公开，剧中也同样有著校园中毒品流窜等相关的题材，而剧中主角南志炫也在终演访谈中提到了相关事件。

电视剧《High Cookie》描述只要吃一口就能实现愿望的可疑手工饼干，让校园中的菁英学生渐渐被吞噬的故事。这部电视剧也因为有著创新独特的题材，令人难以预测的剧情，以及演员们的出色表现，获得观众们一致好评。为了实现自己的欲望，对於这样的手工饼干渐渐越陷越深，直到最终回都暗示著问题并未完全被解决。



南志炫在剧中饰演一位工厂的非正式劳工秀英，只有18岁的她却扛起家计，只得放弃了学业来到工厂就职养活弟弟，为了身陷危机的弟弟她只好卷入事件。去年才以电视剧《小女子》带给大家强烈印象，南志炫再度以出色演技诠释本次的角色，拓展更宽广的戏路。



《High Cookie》这部作品所公开的时机点，也正好遇上了演艺圈正引发大型话题的大咖艺人涉毒事件。南志炫表示，她听说在讨论及企画阶段并非以此为主轴来制作的，与其说本部作品是与毒品相关的故事，不如说是与人类欲望相关的故事更适当。诉说人类欲望的作品其实非常多，只是《High Cookie》是以饼干为媒介，对於出现在眼前的欲望，你会做出什么样的选择。



南志炫也被问到，如果自己像剧中人物一样收到这饼干，她会怎么选择？南志炫表示自己绝对不会吃的，她认为轻易得到的东西也很容易失去，也许出现这样的饼干，也可能让她有所动摇，但最终仍然不会吃下去。南志炫说也可能是她自己没有太大的个人欲望，作家事与做料理这样的平凡生活对她来说就是自己所向往的。

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