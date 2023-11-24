Disney+《非法正義》最高潮！南柱赫3分鐘打戲受封最強教科書　最後一幕「他」竟領便當？

Disney+原創韓劇每部都超精彩！由「南朋友」南柱赫所主演的漫改黑暗劇《非法正義》劇情進入最高潮，在最新公開的集數中，他依然打戲不斷，其中又以跟廣域搜查隊搜查組長，飾演趙憲的劉智泰在空地的對手戲堪稱「打戲最強教科書！」而在劇情最後，不少粉絲最喜愛的「他」也領了便當，最終南柱赫將走向何處？讓人屏息以待。



3分鐘對手戲值得反覆觀看

在第5集尾端，南柱赫飾演的金智勇，也是大家口中說的「治安維持者」遇上了自己的學長、搜查隊長趙憲。趙憲再次要求金智勇停手，但金智勇心痛說「你可曾站在弱者的立場過嗎？人生因罪犯而被踐踏，卻無能為力的心情。曾相信是代表正義的法律，卻寬待被害人、毫不在意被害人，所以我有權保護自己！」整段話也是金智勇選擇站在暗處懲罰壞人的主軸。而金智勇與趙憲更展開一場激烈的打鬥，儘管金智勇最終被打倒在地，但他依然奮力反擊，精彩的對手戲讓人值得反覆觀看。



最強反派尹敬浩

在最新2集中，本劇的最大反派也終於浮出檯面，他正是世律未來資源會長金三斗，過去因教唆殺人獲判無罪。飾演金三斗的男星尹敬浩，幾乎是「專業反派戶」。包含在《空氣殺人》、《魔幻之音》幾乎都是大BOSS等級，在這次的《非法正義》中同樣位居幕後藏鏡人，他時而冷酷時而憤怒，所有情緒都寫在臉上，為了脫身殺人也不眨眼，如此的狠勁令人不寒而慄。實在很難想像這樣的人，現實生活中會是怎樣的人？

不過偷偷說，其實他現實中是一位超級大暖男，過去曾現身由趙寅成，車太鉉主持的韓綜《偶然成為社長》，也以工讀生身分出席現正熱播中的《偶然成為社長3》，俐落的工作能力加上暖心笑顏，簡直與戲中惡煞判若兩人，也令人讚嘆他的神演技。



會長又有新「瘋」事

劇中雖然時常有血腥畫面，但只要鏡頭轉到DK集團副會長趙江旭（李浚赫飾演）這邊總是會讓人會心一笑。為了支持金智勇，趙江旭簡直是最強工具人，除了在危急時刻幫他解圍之外，還相當聽話。由於崔美麗記者（金素辰飾演）碰觸到高層機密遭到原公司開除，金智勇要趙江旭「讓崔美麗繼續播下去！」下一秒趙江旭就立刻準備了超大空間，讓崔美麗另起爐灶，也讓「治安維持者」持續在社會發酵。而趙江旭對金智勇有多癡迷？在金智勇受傷住院時，趙江旭竟偷偷跟他自拍，還露出滿意的笑容，看來絕對是最成功的粉絲無誤了。



最強大叔領便當？

在《非法正義》中，除了金智勇帥氣又精壯的身材吸引粉絲喜愛之外，另外一位擁有許多人支持的莫過於搜查隊長趙憲了。強壯的外型卻有超敏捷的速度，最新兩集中簡直將壞人當沙包打，連金智勇都不是他的對手。不過就在第6集最後，他遭到金三斗派來的殺手刺傷，而隨後趕到的金智勇也親眼目睹一切，趙憲對金智勇算是有特殊的情感，兩人都是警察出身，而趙憲儘管知道金智勇真實身份，卻選擇不拆穿他，而是告訴金智勇「該收手了！」也同時告訴崔美麗別為了新聞流量讓「治安維持者」淪陷。

究竟趙憲是否能活著與金智勇走向最後一集?金智勇會選擇繼續當治安維持者還是金盆洗手當個好警察？所有的結果，將在29日最終回播出，敬請鎖定！



Disney+原創劇《非法正義》全劇共8集，更新時間每週三下午4:00上架新2集！

●非法正義線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/series/vigilante/300E8tZ0zq45

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