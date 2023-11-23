「BLACKPINK師妹團」BABY MONSTER出道預告照全員公開！12/27發行出道曲《BATTER UP》

YG娛樂近日陸續公開新女團BABY MONSTER六名成員的出道預告照片，令人耳目一新。

Chiquita，2009年出生、今年剛剛14周歲的忙內，BLACKPINK Lisa之後又一位泰國籍成員：





Asa，來自日本的17歲成員、本名榎並 杏紗，不僅是備受矚目的女rapper，亦參與了出道曲的詞曲創作，才華全面出眾：





Rora，今年15歲的韓國籍成員、本名李茶仁，雖年輕但擅長細膩的感情表現、對歌曲理解透徹，擁有清純外形和感性音色、爆發力唱功。





Pharita，同樣來自泰國、今年18歲，突破1226：1競爭率的實力派成員，聲線富有力量、音色清亮、舞蹈實力不俗，擁有吸引視線的舞台魅力。





Ruka，來自日本、本名河井 瑠花、今年21歲，在YG當了5年練習生，也是BABY MONSTER中練習最久的成員，擁有與眾不同的Hip-Hop swag。





Rami，本名申廈藍、今年16歲，因成員們對自己的愛稱而將藝名改為「Rami」。 Rami擁有十分上鏡的外形和堪比模特的身材，充滿感性的獨特音色令她有望成為YG下一任大主唱。





BABY MONSTER將於12月27日0點（韓國時間）發行數字單曲《BATTER UP》正式出道，曲風是帶有強烈情緒的Hip-Hop風格。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞