《與惡魔有約》開播！金裕貞&宋江上演人類與惡魔契約婚姻

SBS新金土劇《與惡魔有約》正式開播，劇組公開了新劇看點。

製作組首先提到了男女主角金裕貞和宋江之間的的「化學反應」，兩位年輕演員從視覺效果上就令人驚豔，全新CP讓浪漫多巴胺爆炸。



《與惡魔有約》是一部奇幻浪漫喜劇，由《你喜歡布拉姆斯嗎？》的金章煥導演執導，《哲仁王后》崔雅溢編劇執筆，講述了惡魔般的財閥繼承人都到曦（金裕貞 飾）和一瞬間失去能力的惡魔鄭九元（宋江 飾）展開契約婚姻的故事。金裕貞將變身為財閥千金「都到曦」，是未來集團的繼承人，一個愛上惡魔的人物。 金裕貞介紹新劇時表示：「無論是故事還是角色，沒有任何缺陷。 」



宋江飾演「鄭九元」一角，是個致命的惡魔，遇到「都到曦」後經歷了巨大的變革。 宋江表示：「這個角色有著豐富的敘事，新鮮的世界觀和精美的影像。 」



此外，《與惡魔有約》中還有各種角色帶來的新鮮觀賞感。 李相二飾演「朱錫勛」，隨著「鄭九元」的登場，他對「都到曦」的心態產生了變化。 金海淑飾演「未來集團」董事長「朱天淑」，是「都到曦」最依賴的人。

劇組還表示：「都到曦是否能夠從朱天淑手上順利接手未來集團，這場激烈的繼承人之爭也是不可忽視的重點。 劇情融合了人類和惡魔的契約婚姻這一世界觀和喜劇敘事手法，將全面展現都到曦和鄭九元精彩的婚後生活。 」



《與惡魔有約》於24日晚正式與觀眾見面。



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