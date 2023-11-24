【韓網熱帖】BTS防彈少年團JIMIN粉絲卡車示威喊話HYBE：公司已無任何可信度

防彈少年團成員JIMIN的粉絲在HYBE大樓、汝矣島、光化門一帶進行了卡車示威。

卡車示威於23日開始，JIMIN的粉絲們要求HYBE娛樂作為JIMIN的經紀公司應該好好保護藝人，履行職責。



㈜하이브와 빅히트 엔터테인먼트에게 소속된 아티스트 방탄소년단 지민의 소속사로서, 아티스트 보호 및 매니지먼트의 의무에 대해 강력히 요구합니다.@BIGHIT_MUSIC pic.twitter.com/JwKWKqkAZ7 — 지민X총공팀 (@Jiminxteam) November 23, 2023

㈜하이브와 빅히트 엔터테인먼트에게 소속된 아티스트 방탄소년단 지민의 소속사로서, 아티스트 보호 및 매니지먼트의 의무에 대해 강력히 요구합니다.@BIGHIT_MUSIC pic.twitter.com/rBe6J9UbiF — 지민X총공팀 (@Jiminxteam) November 23, 2023

粉絲們在卡車上掛上了以下標語：

1. 絕不吝嗇的支援和愛護？骯髒的話術，HYBE已無任何可信度

2. 藝人事業管理最爛，藝人保護&經紀管理最爛，和粉絲溝通最爛，無法把2025年交給你們

3. 粉絲無法信任HYBE，不要再提讓人厭煩的續約了，藝人的待遇完全就是小區破爛小店的水準

4. HYBE的工作態度是故意的還是真無能？快道歉吧，早一天改善

5. 一邊談續約一邊工作散漫的HYBE

有網友將照片放到了theqoo上，引爆廣大網友圍觀和討論：

1. 看來我要去做卡車生意了

2. 卡車示威除了對卡車行業有幫助之外，還有什麼效果

3. 我想去投資卡車行業

4. 現在好羨慕卡車司機啊

5. 我也是粉絲，但現在真的很想去做卡車生意，買10輛車，再雇幾名司機

6. 老實說，粉絲這麼做的話，只會讓本命丟人

7. 這次應該是韓國人自己送的吧，語法什麼的都是對的

8. 到底是有什麼不滿？？防彈的solo大家都做的不錯啊

9. 續約難道不是歌手自己想續才續的嗎？標語寫得像神經病一樣

10. 他們不都是已經續約了嗎？怎麼粉絲還在說這件事情

11. 一般搞卡車示威的粉絲都很喜歡陰謀論那一套

12. 啊？發生了什麼？我錯過了什麼事情？為什麼要卡車示威

13. 根本看不出粉絲的要求到底是什麼？不會起反作用吧

14. 今天一整天最好奇的事情就是買輛卡車要多少錢

15. 對期盼2025年完整體的成員來說是不是太過分了

16. 太可笑了，HYBE工作人員看了也只會覺得是個笑話

17. JIMIN粉絲真可笑，BTS SOLO中唯一一個有實力爭議的人就是他，你們到底在說什麼啊，保護什麼

18. 是因為他專輯成績不是第一名才這樣嗎

原文：https://theqoo.net/hot/3011746743?filter_mode=normal

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