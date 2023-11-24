姜泰伍還有4個月就要退伍啦！《非常律師禹英禑》居然是一年前的劇了，網友感嘆「時間過好快」

說起來時間過得也快，還有4個月觀眾們就會見到這位實力派暖男男演員了。

姜泰伍在大熱劇《非常律師禹英禑》中飾演了男主角「李濬浩」，憑藉帥氣、貼心的形象人氣大漲，在電視劇播出當時連續多周登頂電視劇演員話題性熱度排行榜，廣告代言、時尚雜誌、影視作品等邀約更是接到手軟。



劇中的姜泰伍人設完美，透著乾淨儒雅的氣質，對女主「禹英禑」（朴恩斌 飾）也是情根深種，獲得了「國民女婿」的稱號，而這樣的男主人公形象也推動了姜泰伍的人氣，另越來越多的觀眾開始期待他做更多劇的男主角。 可惜的是這部大熱劇之後，姜泰伍就宣布入伍，錯過了「李濬浩」帶來的紅利期，也讓無數觀眾感到惋惜，畢竟在他入伍的一年半內，影視劇圈很有可能出現與他撞形的男演員。



入伍後的姜泰伍也偶爾透過軍隊官方活動露面，前段時間他出席了軍方紀念活動，作為軍人代表致詞追悼犧牲的士兵們。 帥氣的臉蛋、壯碩的體格，穩重低沉的嗓音，都在告訴粉絲他很適應軍隊的生活，讓許多網友感歎他的狀態維持得很好，致詞的模樣完全像在拍韓劇一樣。



算算時間姜泰伍還有4個月就要退伍了，依照之前的熱度，想必他很快就會通過新作品回歸，變得更加有男人味的他會帶來怎樣的新劇，也令粉絲和網友好奇不已。不少網友表示：「嗯？時間過得這麼快？」、「太帥了，退伍之後拍一部《太陽的後裔》這種類型的作品吧，軍裝太帥了」、「終於等到他要退伍了」、「希望一直平平安安到退伍」、「什麼？禹英禑已經播出那麼久了？？」、「禹英禑不是今年的作品嗎？？」等。

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