《与恶魔有约》开播！金裕贞&宋江上演人类与恶魔契约婚姻

SBS新金土剧《与恶魔有约》正式开播，剧组公开了新剧看点。

制作组首先提到了男女主角金裕贞和宋江之间的的「化学反应」，两位年轻演员从视觉效果上就令人惊艳，全新CP让浪漫多巴胺爆炸。



《与恶魔有约》是一部奇幻浪漫喜剧，由《你喜欢布拉姆斯吗？》的金章焕导演执导，《哲仁王后》崔雅溢编剧执笔，讲述了恶魔般的财阀继承人都到曦（金裕贞 饰）和一瞬间失去能力的恶魔郑九元（宋江 饰）展开契约婚姻的故事。金裕贞将变身为财阀千金「都到曦」，是未来集团的继承人，一个爱上恶魔的人物。 金裕贞介绍新剧时表示：「无论是故事还是角色，没有任何缺陷。 」



宋江饰演「郑九元」一角，是个致命的恶魔，遇到「都到曦」后经历了巨大的变革。 宋江表示：「这个角色有著丰富的叙事，新鲜的世界观和精美的影像。 」



此外，《与恶魔有约》中还有各种角色带来的新鲜观赏感。 李相二饰演「朱锡勋」，随著「郑九元」的登场，他对「都到曦」的心态产生了变化。 金海淑饰演「未来集团」董事长「朱天淑」，是「都到曦」最依赖的人。

剧组还表示：「都到曦是否能够从朱天淑手上顺利接手未来集团，这场激烈的继承人之争也是不可忽视的重点。 剧情融合了人类和恶魔的契约婚姻这一世界观和喜剧叙事手法，将全面展现都到曦和郑九元精彩的婚后生活。 」



《与恶魔有约》於24日晚正式与观众见面。



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