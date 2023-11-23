年底最期待這部！《京城怪物》驚悚預告公開：朴敘俊＆韓韶禧潛入神秘醫院，聯手對抗怪物！

Netflix 新劇《京城怪物》是一部怪物驚悚劇，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，引出對人類尊嚴和本質的思考。

今日（23日）公開預告海報，張泰尚（朴敘俊 飾）和尹采玉（韓韶禧 飾）以緊張的表情對抗著可疑的存在。兩人兩側的窗櫺，還有著多隻伸出來的手，似乎在請求他們幫助。讓人好奇隱藏著巨大祕密的甕城醫院，到底發生什麼事情。



首版預告也一起公開，以張泰尚和尹采玉強烈的初次見面為開始，他們為了生存一起走向最隱祕、最黑暗的地方。掌握著本征街所有必要資訊的張泰尚，如果在櫻花凋謝之前，找不到石川警務官消失的愛妾的話，就會被奪走至今為止所取得的一切。



在找不到任何線索而焦急的瞬間，張泰尚遇到傳聞中的尋人偵探尹采玉。尹采玉在尋找失蹤的母親的過程中，爲了得到張泰尚的幫助，與他攜手潜入所有疑點都指向的甕城醫院。在時代黑暗最深的地方，爲了生存而開始戰鬥的張泰尚和尹采玉，他們將面對的巨大陰謀和可怕的秘密，究竟是什麼呢？



而《京城怪物》由《金牌救援：Stove League》鄭東允導演執導，《浪漫醫生金師傅》系列姜銀慶編劇執筆。第一部前七集於2023年12月22日上線，第二部最後三集則在2024年1月5日上線。

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