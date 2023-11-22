BLACKPINK未來完整體活動更有望了？合體與尹錫悅出席對英國國事訪問，穿著完全四公主

BLACKPINK近期與YG娛樂續不續約相當受到外界關注，不過她們在英國當地時間21日晚間合體了，與韓國總統尹錫悅一同出席對英國之國事訪問。

據英國媒體報導，BLACKPINK四名成員Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa合體出席英國王室在白金漢宮舉行的國宴，BBC進行的現場直播捕捉了不少畫面，例如查爾斯三世致詞提及BLACKPINK。查爾斯三世提到BLACKPINK曾擔任英國作為主辦國出席的COP26（第26屆聯合國氣候變遷大會）宣傳大使，稱讚她們對於世界環境保護有所功勞。媒體拍下的畫面可看到四人被念到名字時又驚又喜，沒有同坐的她們轉頭互看對方笑了。



BLACKPINK是否與YG娛樂完整體續約尚未有下落（最新消息傳出已有兩名成員同意繼續團體活動‎），不過仍合體出席活動，是時隔2個月罕見的公開合體，這讓外界紛紛猜測，或說抱持著更大的希望四人都會繼續「BLACKPINK」之名。另外，BLACKPINK這天盛裝打扮也受到關注，四人穿著就像公主，尤其Lisa一身薄荷色禮服搭上披肩，宛若《冰雪奇緣》Elsa，展現大方與自信。



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