BLACKPINK未來完整體活動更有望了？合體與尹錫悅出席對英國國事訪問，穿著完全四公主

BLACKPINK近期與YG娛樂續不續約相當受到外界關注,不過她們在英國當地時間21日晚間合體了,與韓國總統尹錫悅一同出席對英國之國事訪問。

據英國媒體報導,BLACKPINK四名成員Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa合體出席英國王室在白金漢宮舉行的國宴,BBC進行的現場直播捕捉了不少畫面,例如查爾斯三世致詞提及BLACKPINK。查爾斯三世提到BLACKPINK曾擔任英國作為主辦國出席的COP26(第26屆聯合國氣候變遷大會)宣傳大使,稱讚她們對於世界環境保護有所功勞。媒體拍下的畫面可看到四人被念到名字時又驚又喜,沒有同坐的她們轉頭互看對方笑了。



BLACKPINK是否與YG娛樂完整體續約尚未有下落(最新消息傳出已有兩名成員同意繼續團體活動‎),不過仍合體出席活動,是時隔2個月罕見的公開合體,這讓外界紛紛猜測,或說抱持著更大的希望四人都會繼續「BLACKPINK」之名。另外,BLACKPINK這天盛裝打扮也受到關注,四人穿著就像公主,尤其Lisa一身薄荷色禮服搭上披肩,宛若《冰雪奇緣》Elsa,展現大方與自信。



#BLACKPINK arriving at the Korean State Banquet at Buckingham Palace in London. #BLACKPINK @BLACKPINK pic.twitter.com/T50XKBdQhd