超級陣容：太陽 Taeyang 、Loren、Jessi、Jessica 鄭秀妍 《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》一連三日唱爆西九！

Jessica 鄭秀妍、Dreamcatcher、Haha、Leo、 B.I 和 Jessi 扈賢珠 + Kaola 已確定演出《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》

由 IMEMC Limited、東方盛世、森立娛樂、大名娛樂、NOIZ Entertainment 及 CVSENS 主辦，假西九 AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公園舉行一連三場的《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴維森120香港音樂節》，演出名單驚喜停不了！

<12月1日 K-pop Party>

K-pop Party 便包括了Jessica 鄭秀妍、Dreamcatcher、Haha、Leo、 B.I 和 Jessi 扈賢珠 + Kaola，表演時間由晚上 7 時至 11 時



<12月2日 Local Band Party>

Local Band Party 則包括了 Hardpack、Yellow ! 野佬、Josie & The Uni Boys 何超與海膽仔、Dear Jane、太極樂隊、Kolor 、LMF 大懶堂及黃貫中，暖場歌手包括吳浩康、鍾楚翹、Pam Chung 及布志綸，由中午 3 時左右 Rock 到晚上接近 11 時；而 12 月3 日的 Super Party 更演出名字更厲害，包括 Jasmine Yen 甄濟如、Loren 、J. Sheon 、金鐘國、Nene 鄭乃馨 和 Taeyang 太陽，暖場名字為新晉四人女子組合 SPIRAL，由傍晚 6 時唱至晚上11 時。





21 日主辦單位聯同大會顧問李丞責博士及副召集人劉倩婷，再加上太極樂隊，歌手吳浩康和 Pam Chung ，一起身穿官方Tee，預早為今次音樂節進行拜神儀式，大家誠心上香，預祝事事順利。據大會透露，今次音樂會門票已所餘無幾，為免向隅，請從速到 KKTIX 或大麥網購買，而除了已公布的嘉賓名字外，大會仍在等待數個巨星神秘嘉賓回覆檔期能否參與，待一確實便會儘早通知大家。大會也特別安排了不少福利包括歌手親筆簽名海報給入場觀眾，作為答謝他們對今次音樂節的支持，當中有些更是大家也意想不到的超級福利；而限量週邊產品也必須入場後才能買到，部份產品更是全球只在西九竹翠公園才有提供。合作夥伴 Harley Davidson 亦將在場內安排 6 部限量生產的電單車，讓大家一邊所賞歌手表演，一邊拍照打咭用。







《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》門票現於KKTIX及大麥網公開發售，門票現已所餘無幾 欲購從速！

日期：2023年12月1 至3日（星期五、六、日）

地點：AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公園

演出單位：

12月1 日 (星期五)

演出單位：B.I 、Dreamcatcher、Leo、Jessi、Jessica

演出時間：6:00 PM - 10:30 PM

票價(全企位，港幣、人民幣同價)： $1,788 / $1,488

12月2日 (星期六)

演出單位：Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太極樂隊、Kolor、LMF、黃貫中

演出時間：3:00 PM - 10:30 PM

票價(全企位，港幣、人民幣同價)： $988 / $688

12月3日 (星期日)

演出單位：金鐘國、甄濟如(Jasmine）、Loren、J.Sheon、NENE、太陽(Taeyang)

演出時間：5 : 30 PM - 10 : 30 PM

票價(全企位，港幣、人民幣同價)：$1988 / 1688

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