人美還貼心！日飯分享IVE簽售會故事：張員瑛放慢語速和聽力障礙粉絲溝通，用手語說「我愛你」

IVE張員瑛被那麼多粉絲喜歡，不是沒有理由的！！！

最近有粉絲在網路上分享了參加IVE簽售會上遇到的感動故事，看完之後廣大網友和其他粉絲都忍不住大讚張員瑛是「天使」。



事情發生在IVE的日本粉絲簽售會上，日本粉絲A某是一名聽力障礙者，「排了很久的隊之後終於輪到我了，員瑛非常開心地招呼我。 我告訴她我聽不見，她吃驚地表示『對不起，我要怎麼做才能和你交流』，並用手向我比心。 」

當張員瑛知道A某聽不見之後，就一直慢慢說話，想讓對方讀懂自己的唇語。 時間過得非常快，見面時間就要結束了，張員瑛突然表示「稍等一下」，延長了交流的時間。 A某解釋：「其他人基本上都是25秒結束，我的時間超過了1分鐘，員瑛的應對和貼心是我體驗過的最棒的一次，今天的我非常幸福。」

相關留言很快就在SNS上傳播開來，有其他粉絲也分享了張員瑛的其他事情。 另一位日本粉絲留言稱：「我也是聽力障礙者，昨天參加簽售會的時候，她發現這個問題之後就用肢體語言和表情和我交流，還用手語比劃『我愛你』，員瑛真的太棒了。」



事情很快也傳回到了韓國國內，引得韓國網友也對張員瑛讚不絕口，紛紛表示：「難怪她能被叫頂流」、「換做是我的話也會非常感動」、「想為員瑛送上掌聲」等。

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