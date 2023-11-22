BLACKPINK未来完整体活动更有望了？合体与尹锡悦出席对英国国事访问，穿著完全四公主

BLACKPINK近期与YG娱乐续不续约相当受到外界关注，不过她们在英国当地时间21日晚间合体了，与韩国总统尹锡悦一同出席对英国之国事访问。

据英国媒体报导，BLACKPINK四名成员Jisoo、Jennie、Rosé与Lisa合体出席英国王室在白金汉宫举行的国宴，BBC进行的现场直播捕捉了不少画面，例如查尔斯三世致词提及BLACKPINK。查尔斯三世提到BLACKPINK曾担任英国作为主办国出席的COP26（第26届联合国气候变迁大会）宣传大使，称赞她们对於世界环境保护有所功劳。媒体拍下的画面可看到四人被念到名字时又惊又喜，没有同坐的她们转头互看对方笑了。



BLACKPINK是否与YG娱乐完整体续约尚未有下落（最新消息传出已有两名成员同意继续团体活动‎），不过仍合体出席活动，是时隔2个月罕见的公开合体，这让外界纷纷猜测，或说抱持著更大的希望四人都会继续「BLACKPINK」之名。另外，BLACKPINK这天盛装打扮也受到关注，四人穿著就像公主，尤其Lisa一身薄荷色礼服搭上披肩，宛若《冰雪奇缘》Elsa，展现大方与自信。



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