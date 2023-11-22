超帥氣！河錫辰打造「純金魔鬼幣」贈予《魔鬼的計謀》所有參賽者，設計上有巧思

Netflix熱門生存節目《魔鬼的計謀》，最終優勝者河錫辰獲得兩億五千萬韓元（約607萬台幣，150萬港幣），近日終於曝光獎金用法！
河錫辰無論在最早的平面採訪還是自己YouTube頻道，直到上月底仍透露獎金還放在銀行裡，而且是很少用到的帳戶，因為那對他來說是「數字形式的獎盃」，所以一直保留金額數字不曾變動。
近日，他終於在頻道曝光獎金最後用途，是打造「金牌」給參賽者們！他認為獎金是12個參賽者共同累積的，解釋自己還想過要送韓牛，但吃完就沒了，後來想到自己說過獎金是數字形式的獎盃，繼而打造了黃金紀念品，有需要的時候紀念品還能換成現金。
他更從《第六感2》收到的黃金紀念品得到靈感，聯絡了該廠商，雙方來回討倫紀念品設計，最終打造成「純金魔鬼幣」，幣面是《魔鬼的計謀》「魔鬼」的臉和比賽中交流的貨幣「皮斯」，附上可立起來的獎座，獎座上刻著每個參賽者的名字（一度漏掉李彗星XD），上頭海報圖樣也是金箔所製！
河錫辰還錄下和李偲源、徐東載見面贈送禮物時，他們又驚又喜的模樣。趁著受邀軌道YouTube節目作客，河錫辰也親手送給了軌道。網友都說河錫辰「太帥了」且「很暖心」呢！
▼河錫辰頻道最新Vlog公開獎金用途
▼河錫辰作客軌道頻道（送禮片段已定位6:15）
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