超帅气！河锡辰打造「纯金魔鬼币」赠予《魔鬼的计谋》所有参赛者，设计上有巧思

Netflix热门生存节目《魔鬼的计谋》，最终优胜者河锡辰获得两亿五千万韩元（约607万台币，150万港币），近日终於曝光奖金用法！
河锡辰无论在最早的平面采访还是自己YouTube频道，直到上月底仍透露奖金还放在银行里，而且是很少用到的帐户，因为那对他来说是「数字形式的奖杯」，所以一直保留金额数字不曾变动。
近日，他终於在频道曝光奖金最后用途，是打造「金牌」给参赛者们！他认为奖金是12个参赛者共同累积的，解释自己还想过要送韩牛，但吃完就没了，后来想到自己说过奖金是数字形式的奖杯，继而打造了黄金纪念品，有需要的时候纪念品还能换成现金。
他更从《第六感2》收到的黄金纪念品得到灵感，联络了该厂商，双方来回讨伦纪念品设计，最终打造成「纯金魔鬼币」，币面是《魔鬼的计谋》「魔鬼」的脸和比赛中交流的货币「皮斯」，附上可立起来的奖座，奖座上刻著每个参赛者的名字（一度漏掉李彗星XD），上头海报图样也是金箔所制！
河锡辰还录下和李偲源、徐东载见面赠送礼物时，他们又惊又喜的模样。趁著受邀轨道YouTube节目作客，河锡辰也亲手送给了轨道。网友都说河锡辰「太帅了」且「很暖心」呢！
▼河锡辰频道最新Vlog公开奖金用途
▼河锡辰作客轨道频道（送礼片段已定位6:15）
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