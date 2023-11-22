這種頻度的話怎麼不算「代言人」呢！BLACKPINK Rosé自爆迷戀火鍋：一連三天都在吃

BLACKPINK成員Rosé自爆最近沉迷於火鍋，不可自拔中（笑）。

最近Rosé接受了時尚雜誌《W KOREA》採訪，雜誌方將採訪片段放在了YouTube官方頻道上，這一期的主題為「BLACKPINK Rosé的真實謎題採訪：如果Rosé可以回到過去，她想回到哪個時刻？」 Rosé被問到她在拍攝畫報、寫真的前一天是否有特別的安排時，她誠懇回答道：「會在一定程度上調整飲食，我非常喜歡辣和鹹的食物，最近迷上了火鍋，昨晚我真的很想吃，但因為要拍照，就只能忍住住了。昨晚我吃了低鹽的食物，盡量避免刺激性的東西，我還喜歡魷魚蘸辣椒醬等，但還是要盡量避免吃這些。」



Rosé對火鍋的愛並未到此結束，她又提到：「就像之前說的那樣，我深陷火鍋中，這次巡演期間還和JISOO姊姊、Lisa經常去吃。 」早前JISOO就曾李泳知的YouTube綜藝《雖然沒準備什麼菜》中自爆是火鍋的頭號迷妹。 接著Rosé繼續補充道：「我還不是很懂如何吃火鍋，基本上都是跟著成員們一起，聽說LA有一家火鍋店，就直接去了，味道很不錯，我就一直喝火鍋湯。 那天之後連吃了3天火鍋，只要有時間就直接去或者點外賣。 」

當問到Rosé明年的願望清單，她回答：「想要開粉絲見面會或者簽名會，因為COVID-19疫情都沒能和粉絲見面，不管用什麼理由都想見見他們。 還有就是多多發行歌曲，和狗狗Hank一起去旅行，想要和狗狗快樂度假。 」



此外，20日傳出BLABLACKPINK將繼續維持四人組活動、個人合約未定的消息。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞