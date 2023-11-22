申敏兒自曝不常上傳私下生活照真正原因！「因為我太愛裝可愛了…」

歌手鄭在炯在自己的YT頻道上傳了一段影片，名稱為《生氣了也可愛，吃得津津有味也可愛，因為可愛所以可愛，搞笑也可愛》，影片中的主角則是演員申敏兒。

影片中申敏兒提到，其實自己從20多歲開始就對於演戲相當熱衷，在拍攝電影《詭憶》（Diva）之前，想看看努力準備的自己，也有著想嘗試一下自己的想法，不過事實上這都不是能夠帶來好票房的類型。主要自己是看角色能否產生共鳴，以及作品想傳達的主題，就像是看一本書是否符合自己的喜好一樣。



申敏兒也提到《我們的藍調時光》的盧熙京作家，是尚未寫好劇本就先挑選演員，她認為作家所選擇的角色很適合她，因為自己也有如此深沉的一面，也是申敏兒自己沒有嘗試過的角色。主持人鄭在炯還稱讚申敏兒身高比他想像中更高，穿上高跟鞋後臉看起來更小，申敏兒聽了這樣的稱讚，笑得很開心。



申敏兒也自稱自己是宅女，幾乎是不太出門的，也不怎麼運動，頂多是在家裡踩踏步機的程度，平常只在家裡休息。並且申敏兒還表示自己非常會管理頻道，還問MC是否覺得太官方了？申敏兒說，雖然偶爾也會上傳自己的生活照，但因為自己平常生活照真的太愛裝可愛了，所以上傳的時候就刪除了，感覺好像風格很不搭。



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