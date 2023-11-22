【韓網熱帖】蓋樓速度驚人！SM官宣RIIZE承漢無限期暫停活動，韓網友：和Lucas一樣的套路

22日，SM娛樂發布通告，RIIZE成員承漢無限期暫停活動，團隊將以6人體進行活動。

RIIZE出道前，承漢因親密私照曝光引發粉絲不滿，之後又因未成年吸菸照曝光、小號直播時候吐槽TXT秀彬沒實力等事情連續引爆爭議，遭到廣大RIIZE粉絲的抵制。

韓國網友評論：

1. SM這樣的話看來他們內部也完全不看好承漢

2. 不能完全退隊嗎？

3. 無限期暫停活動，然後等有同情聲音出來時再讓他歸隊

4. 是不是SM合約上沒有立即退隊的內容

5. 感覺確實盡力了，雖然說是無限期暫停會懂，但這和退隊也沒什麼區別了

6. 快抓到照片、影片散播者吧

7. 他們還是新人，感覺公司策略是暫時讓他中斷活動，然後看粉絲反應，再讓他復出，希望他趕緊退隊

8. 新人就無限期暫停活動，感覺回不來了

9. 這種反應SM好像還是第一次

10. 就像Lucas一樣，說是中斷活動，其實就是退隊吧

11. 就是，隨意洩露、威脅就該被告

12. 終於可以放心入坑了

13. 所以SM一開始為什麼讓他出道

14. 哎呀，不是說今天有卡車示威嗎？怎麼辦

15. 我不是很理解明明知道對自己不利，為什麼當時還要拍影片、留照片

16. 粉絲們希望的不僅僅只是中斷活動喔

17. 私生活怎麼可以這樣呢？自我管理也是傳奇級

18. 一般情況下SM好像不會讓人退隊，所以中斷活動就相當於退隊了

19. 不會一年之後又復出了吧

20. Lucas也是中斷活動之後才退隊了，一樣的策略吧

原文：https://theqoo.net/hot/3009848830?filter_mode=normal

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞