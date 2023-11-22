这种频度的话怎么不算「代言人」呢！BLACKPINK Rosé自爆迷恋火锅：一连三天都在吃

BLACKPINK成员Rosé自爆最近沉迷於火锅，不可自拔中（笑）。

最近Rosé接受了时尚杂志《W KOREA》采访，杂志方将采访片段放在了YouTube官方频道上，这一期的主题为「BLACKPINK Rosé的真实谜题采访：如果Rosé可以回到过去，她想回到哪个时刻？」 Rosé被问到她在拍摄画报、写真的前一天是否有特别的安排时，她诚恳回答道：「会在一定程度上调整饮食，我非常喜欢辣和咸的食物，最近迷上了火锅，昨晚我真的很想吃，但因为要拍照，就只能忍住住了。昨晚我吃了低盐的食物，尽量避免刺激性的东西，我还喜欢鱿鱼蘸辣椒酱等，但还是要尽量避免吃这些。」



Rosé对火锅的爱并未到此结束，她又提到：「就像之前说的那样，我深陷火锅中，这次巡演期间还和JISOO姊姊、Lisa经常去吃。 」早前JISOO就曾李泳知的YouTube综艺《虽然没准备什么菜》中自爆是火锅的头号迷妹。 接著Rosé继续补充道：「我还不是很懂如何吃火锅，基本上都是跟著成员们一起，听说LA有一家火锅店，就直接去了，味道很不错，我就一直喝火锅汤。 那天之后连吃了3天火锅，只要有时间就直接去或者点外卖。 」

当问到Rosé明年的愿望清单，她回答：「想要开粉丝见面会或者签名会，因为COVID-19疫情都没能和粉丝见面，不管用什么理由都想见见他们。 还有就是多多发行歌曲，和狗狗Hank一起去旅行，想要和狗狗快乐度假。 」



此外，20日传出BLABLACKPINK将继续维持四人组活动、个人合约未定的消息。



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