Viu韓劇《7人的逃脫》尹鐘焄劇終感想：「好奇梁進謀未來命運，努力拍攝第二季」

演員尹鐘焄在Viu原創韓劇《7人的逃脫》結束後表達了他的感想。

尹鐘焄在《7人的逃脫》（編劇金順玉，導演朱東民）中飾演擅長操控和煽動的櫻桃娛樂公司老闆「梁進謀」，於17日通過所屬經紀公司KeyEast發表了真誠的結束感想。



尹鐘焄首先向一起走過漫長旅程的工作人員和演員們表示深深的感激：「為了《7人的逃脫》付出努力的所有製作人和演員們都很棒。 」



接著表達了對角色的喜愛，以及對未來發展的好奇：「感謝一直給予梁進謀各種關注和支持的觀眾朋友們。 我也非常好奇梁進謀的命運將如何發展。 我們將努力拍攝第二季，以良好的形象回歸。 」



在《7人的逃脫》中，尹鐘焄飾演掌握所有惡人之間關聯性的惡人核心，展現出極具刺激性的演技，通過強烈的眼神和獨特的語調細緻詮釋了隱藏在華麗外表背後的卑鄙和陰險，創造出與《The Penthouse》不同但同樣具有魅力的惡棍角色。



「梁進謀」既是惡人也是對盧坪喜（韓寶凜 飾）單戀已久、一片忠心的純情男，願意為心愛之人獻出一切。 尹鐘焄用外冷內熱的感情演技展現出「梁進謀」的兩面性，給觀眾留下深刻印象。





Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》第一季已在本週落幕，觀眾可在黃Viu煲劇平台回顧全集，第二季將於明年3月開播。



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