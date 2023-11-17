徐睿知捲入學暴疑雲丟代言，所屬公司接受判決「須歸還部分代言費用」

演員徐睿知因捲入了校園暴力的爭議，而經判決必須歸還一部分之前所收的廣告代言費用，對此，徐睿知所屬公司卻主張，經確認後校園暴力事件並非是事實，而應該為廣告商單方面的疑惑。

徐睿知所屬公司表示，日前的訴訟中，廣告商YuHan健康生活對徐睿知所提出的學校暴力事件疑惑，經過確認後屬於未查明的事實，因此僅是廣告商單方面的質疑。不過也因為遭廣告商提出疑問，而破壞了廣告商原本對徐睿知的信任，因此依照合約內容返還部分的代言費用。更強調學暴並非事實，既然已透過司法程序並有了判決，也希望日後大家不要對徐睿知提出質疑與指責。



徐睿知於2020年7月與YuHan健康生活簽訂了營養食品的代言合約，隨後8月即收取了4.5億元的代言費用。廣告從8月26日起開始公開，但在隔年的4月卻開始出現了許多關於徐睿知學生時期的校園暴力爭議，因此YuHan健康生活決定在4月27日向徐睿知所屬公司要求解除合約，並返還代言費用，而之後徐睿知的廣告代言活動也被迫中斷。同年7月更是向徐睿知與其所屬公司求償違約金即損失12億7500萬韓元。



判決部表示，廣告商所提出的學暴疑雲事件等，都是在徐睿知合約期間之前所發生的事情，於是徐睿知與其所屬公司並未違反合約，學校暴力只能算是有損品格，若依原告所主張，必須在合約簽訂的過程中，強制查明是否有違反合約的可能行為，在憲法上是對於基本權利有所侵害，因此不可允許。



而最終得到的判決，是徐睿知與所屬公司必須返還一半的代言費用2億2500萬元。

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