徐睿知卷入学暴疑云丢代言，所属公司接受判决「须归还部分代言费用」

演员徐睿知因卷入了校园暴力的争议，而经判决必须归还一部分之前所收的广告代言费用，对此，徐睿知所属公司却主张，经确认后校园暴力事件并非是事实，而应该为广告商单方面的疑惑。

徐睿知所属公司表示，日前的诉讼中，广告商YuHan健康生活对徐睿知所提出的学校暴力事件疑惑，经过确认后属於未查明的事实，因此仅是广告商单方面的质疑。不过也因为遭广告商提出疑问，而破坏了广告商原本对徐睿知的信任，因此依照合约内容返还部分的代言费用。更强调学暴并非事实，既然已透过司法程序并有了判决，也希望日后大家不要对徐睿知提出质疑与指责。



徐睿知於2020年7月与YuHan健康生活签订了营养食品的代言合约，随后8月即收取了4.5亿元的代言费用。广告从8月26日起开始公开，但在隔年的4月却开始出现了许多关於徐睿知学生时期的校园暴力争议，因此YuHan健康生活决定在4月27日向徐睿知所属公司要求解除合约，并返还代言费用，而之后徐睿知的广告代言活动也被迫中断。同年7月更是向徐睿知与其所属公司求偿违约金即损失12亿7500万韩元。



判决部表示，广告商所提出的学暴疑云事件等，都是在徐睿知合约期间之前所发生的事情，於是徐睿知与其所属公司并未违反合约，学校暴力只能算是有损品格，若依原告所主张，必须在合约签订的过程中，强制查明是否有违反合约的可能行为，在宪法上是对於基本权利有所侵害，因此不可允许。



而最终得到的判决，是徐睿知与所属公司必须返还一半的代言费用2亿2500万元。

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