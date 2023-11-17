BTS防彈少年團JIN入伍後收32萬封粉絲信！上架軍隊版「weverse」擬收錢被韓網狂罵：都已經入伍了就放過他吧

韓國軍隊交流app想要通過K-POP歌手的名氣拉贊助，被韓網罵翻。

韓國軍方運營的一款名為「The Camp」的app，原本是讓入伍的軍人們與家人和戀人取得聯繫的平臺，在「The Camp」上是可以將家人、戀人、自己的」軍中愛豆」等登記為「想見的軍人對象」，可以隨時確認訓練兵的飲食餐單、 訓練所的照片以及退伍日倒計等，網站內還有直接向註冊登記的訓練兵發送資訊的功能，堪稱是「軍隊版weverse」。

該app在JIN入伍之後名氣大增，畢竟這是粉絲和已經入伍的JIN唯一交流的通道。 據悉，JIN在訓練所期間就收到了32萬封信，因為粉絲留言實在太多被不少新兵家屬吐槽擠兌了The Camp的留言板資源。

不過日前「The Camp」社長宣布了更新升級app的意向，將加強粉絲社區功能，建立入伍偶像與粉絲交流的平台。 截至止目前為止，問候信只能在訓練營期間發送，但計劃從明年2月開始擴大至部隊分配後也可以發送。



「The Camp」的代表透露：「在問候信服務方面，目前僅能撰寫1500個字，升級後將沒有字數限制，還增加了部隊分配後支持問候信的收發功能，這將只提供給付費會員使用。」同時他還提到了「今年上半年的銷售量就超過去年，而且也是自app開發以來第一次回本。 2022年ARMY（BTS粉絲）湧入的效果很明顯，那時候一窩蜂湧進了外國人粉絲以及10幾歲會員等各種用戶」，話裡話外都透露出愛豆入伍後給app帶來的效益。

消息一出立刻引起韓網熱議，廣大網友紛紛留言反對，稱：「他們都入伍了，放過他們吧」、「不是說入伍之後不能賺錢嗎？你們卻利用他們的名氣在賺錢，瘋了吧」、「人家是去服役的，不要讓好好服役的愛豆被罵，就不能讓他們安安靜靜履行國防義務嗎」、「 又不是他們的經紀公司，還是個民營公司，居然敢利用藝人和粉絲掙錢」、「要是有良心的話，就應該在藝人入伍期間放過他們」、「這已經不是追星了，而是壓榨」、「這個weverse有什麼關係呢？ 他們只是去服役的人，這幫人從留言的人中嗅到了商機，所以才打算拉讚助的吧，又不是官方機構，居然是民營」、「食譜？又不是幼稚園」、「勸你們別越界」、「和軍隊合作的民營企業???瘋了，瘋了」、「你們又不給軍人錢」、「都已經入伍了，就不能別麻煩他們嗎」、「 這人是想錢想瘋了吧，都不要臉的嗎？？」、「不是說愛豆要和普通人一樣要服役，絕對不能免除兵役的嗎？怎麼入伍之後又要靠他們的名氣掙錢呢？」等。

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