2023 SBS歌謠大戰首輪名單公開！Stray Kids & (G)I-DLE & TXT & IVE & LE SSERAFIM & ZEROBASEONE & RIIZE悉數登台，12/25聖誕直播

2023年SBS歌謠大戰將於12月25日在INSPIRE Arena舉行，今日公開首輪出演藝人名單，包括Stray Kids、 (G)I-DLE、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE和RIIZE等7組藝人。

今年的SBS歌謠大戰將以「SWITCH ON」為主題，通過像點亮聖誕樹一樣照亮一整年的閃耀藝人們的華麗表演和特別舞台，為聖誕節增添光采。



首輪公開陣容包括7個偶像團，分別Stray Kids、 (G)I-DLE、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE和RIIZE。







從以強大表演力量吸引全球粉絲的Stray Kids，到舞台技巧嫻熟的（G）I-DLE，再到全球K-pop的引領者TOMORROW X TOGETHER、擁有獨特魅力的IVE、女團表演實力最強者LE SSERAFIM，將一齊通過高水準的舞台裝點耶誕節。 此外，備受矚目的新人組合ZEROBASEONE和RIIZE也將帶來強烈舞台，將氣氛推向更高。









2023年SBS歌謠大戰將在韓國首個專門舉辦K-pop演出的INSPIRE Arena舉行，為觀眾帶來高品質的觀賞體驗。 觀眾無論坐在哪個座位上，都能感受到最佳舞台視野和生動的音效品質、彷彿藝人近在眼前，滿足了一直以來對演出基礎設施不足的K-pop粉絲們的期望，為他們提供最好的舞台。

同時，INSPIRE Arena位於仁川永宗島，位置優越，極其方便接納通過仁川國際機場入境的海外K-pop粉絲，不僅為國內粉絲，也將為熱愛K-pop的全球粉絲們帶來美好的聖誕回憶。



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