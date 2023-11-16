韓孝周拿下第59屆大鐘賞視后！獲獎感言引韓網民不滿，群嘲：外國人不知道內情，韓國人可沒忘

第59屆大鐘賞完美落幕，崔岷植和韓孝周捧起是視帝、視後獎盃。

本屆頒獎禮上，韓孝周憑藉在網劇《MOVING 異能》（又譯《超異能族》）中的出色表現獲得最佳女主角獎，成為大鍾獎首個網劇視后。 韓孝周在獲獎感言中表示，能夠獲得這個榮譽並不是因為自己演得好，而是因為背後有一群默默付出的工作人員，「這個獎不屬於我個人，而是屬於《MOVING 異能》整個團隊。 每部作品中，作為演員都有盡最大努力去詮釋，大家給了美賢如此多的愛，不是因為我演得好，而是我的身後站著的工作人員們，如果是我一個人的話，感覺什麼也做不了，非常感謝這麼長時間和我同行的BH娛樂公司家人、朋友們 。 」接著韓孝周還吐露了出演《MOVING 異能》前感受到的坦率情感，當初飾演媽媽角色讓她很苦惱，但是故事很正義很溫暖，所以決定出演，最後稱：「雖然是刻薄的世界，但希望這是善良的人們能夠幸福的世界。 」



이 이야기가 정말 정의롭고 따뜻한 이야기였기 때문인 거 같아요. 미움과 각박한 세상 속에서 그래도 조금 선하고 착한 사람들이 행복할 수 있는 세상이길 바라봅니다.



한효주 대종상 수상소감 듣는데 정말 무빙은 따뜻하고 휴머니즘을 제대로 느낄 수 있었던 작품인거 같아.. pic.twitter.com/d12LTnha4I — 빈 (@binri_) November 15, 2023

韓孝周的這段獲獎感言很快就引發的熱議，因為幾年前韓孝周因為弟弟的事情而遭到韓國觀眾抵制。 2014年時，韓孝周的弟弟被指在部隊欺淩下屬，甚至逼死一名士兵，這件事情當時在韓國引起轟動，直接讓身為家屬的韓孝周站上風口浪尖，她還曾擔任韓國空軍形象大使，但自己的親弟弟卻爆出此類醜聞，再加上她刪惡評控輿論，又在某頒獎禮上冒犯大前輩金南珠等黑暗往事，被不少觀眾抵制。 因此韓孝周在奪得視後之後發表的這番感言也掀起風波，網友們紛紛表示：「從你嘴裡說出這些話真噁心」、「當你站在你弟弟一邊時就是共犯了」、「你當初幫你弟遮掩醜事了吧」、「世界真美好，當年你家用權利刪除弟弟霸凌和金南珠鬥氣影片全韓網都看不到，過了幾年裝善良」、「但凡你不說善良的人都不會被罵得這麼慘」、「 國外不清楚你是什麼樣的人，但韓國大眾可沒有失憶」等。



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