《第59屆大鐘賞電影節》得獎名單！李炳憲＆金瑞亨奪影帝影后，崔岷植＆韓孝周成為視帝視后

《第59屆大鐘賞電影節》15日在韓國京畿道水原市舉行，由車仁杓與張度練擔任主持人。
本屆頒獎禮以2022年10月1日至2023年9月30日在韓國國內上映的所有作品（包括電影與系列節目）為評審對象。而《水泥烏托邦：末日浩劫》成為本次典禮的最大大贏家，一口氣連拿6個獎項。
【電影部門】
最優秀作品獎：《水泥烏托邦：末日浩劫》
最佳男主角：李炳憲《水泥烏托邦：末日浩劫》
最佳女主角：金瑞亨《塑料大棚》
最佳男配角：吳正世《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》
最佳女配角：金善映《水泥烏托邦：末日浩劫》
最佳新人男演員：金宣虎《貴公子》
最佳新人女演員：金施恩《陰影下的她》
最佳導演：柳承完《神鬼海底撈》
最佳新人導演：安兌鎮《晝盲神探》
最佳劇本：玄圭真、安兌鎮《晝盲神探》
最佳紀錄片：《湯與意識形態》
最佳攝影：崔英煥《神鬼海底撈》
最佳配樂：Dalpalan《幻影》
最佳剪輯：金鮮珉《晝盲神探》
最佳視覺效果：殷在賢 VFX《水泥烏托邦：末日浩劫》
最佳音響效果：金錫元《水泥烏托邦：末日浩劫》
最佳美術：曹和成、崔鉉碩《水泥烏托邦：末日浩劫》
最佳服裝：尹貞熙《浪漫特攻隊》
【系列節目部門】
最佳作品獎：Disney+《MOVING 異能》
最佳男演員：崔岷植《地下菁英》
最佳女演員：韓孝周《MOVING 異能》
最佳導演獎：姜允成《地下菁英》
而《韓國日報》認為該屆頒獎禮的出席率令人遺憾，眾多獲獎者與入圍者均未出席。事實是大鐘賞在過去有不少爭議，像是不出席的演員會直接取消入圍、2015年大鐘賞委員會曾威脅演員，表示如果沒有出席的話就不會給獎項，同年也發生入圍男主角、女主角的演員全員沒有出席的情況。不過今年有以預錄的方式，讓得獎者說得獎感言，期待明年會有更多演員出席啊～
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