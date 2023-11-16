韩孝周拿下第59届大钟赏视后！获奖感言引韩网民不满，群嘲：外国人不知道内情，韩国人可没忘

第59届大钟赏完美落幕，崔岷植和韩孝周捧起是视帝、视后奖杯。

本届颁奖礼上，韩孝周凭藉在网剧《MOVING 异能》（又译《超异能族》）中的出色表现获得最佳女主角奖，成为大钟奖首个网剧视后。 韩孝周在获奖感言中表示，能够获得这个荣誉并不是因为自己演得好，而是因为背后有一群默默付出的工作人员，「这个奖不属於我个人，而是属於《MOVING 异能》整个团队。 每部作品中，作为演员都有尽最大努力去诠释，大家给了美贤如此多的爱，不是因为我演得好，而是我的身后站著的工作人员们，如果是我一个人的话，感觉什么也做不了，非常感谢这么长时间和我同行的BH娱乐公司家人、朋友们 。 」接著韩孝周还吐露了出演《MOVING 异能》前感受到的坦率情感，当初饰演妈妈角色让她很苦恼，但是故事很正义很温暖，所以决定出演，最后称：「虽然是刻薄的世界，但希望这是善良的人们能够幸福的世界。 」



이 이야기가 정말 정의롭고 따뜻한 이야기였기 때문인 거 같아요. 미움과 각박한 세상 속에서 그래도 조금 선하고 착한 사람들이 행복할 수 있는 세상이길 바라봅니다.



한효주 대종상 수상소감 듣는데 정말 무빙은 따뜻하고 휴머니즘을 제대로 느낄 수 있었던 작품인거 같아.. pic.twitter.com/d12LTnha4I — 빈 (@binri_) November 15, 2023

韩孝周的这段获奖感言很快就引发的热议，因为几年前韩孝周因为弟弟的事情而遭到韩国观众抵制。 2014年时，韩孝周的弟弟被指在部队欺淩下属，甚至逼死一名士兵，这件事情当时在韩国引起轰动，直接让身为家属的韩孝周站上风口浪尖，她还曾担任韩国空军形象大使，但自己的亲弟弟却爆出此类丑闻，再加上她删恶评控舆论，又在某颁奖礼上冒犯大前辈金南珠等黑暗往事，被不少观众抵制。 因此韩孝周在夺得视后之后发表的这番感言也掀起风波，网友们纷纷表示：「从你嘴里说出这些话真恶心」、「当你站在你弟弟一边时就是共犯了」、「你当初帮你弟遮掩丑事了吧」、「世界真美好，当年你家用权利删除弟弟霸凌和金南珠斗气影片全韩网都看不到，过了几年装善良」、「但凡你不说善良的人都不会被骂得这么惨」、「 国外不清楚你是什么样的人，但韩国大众可没有失忆」等。



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