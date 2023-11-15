又是他！《白晝之月》反派又是熟悉的「那個演員」！金永大&表藝珍前世今生諷刺又虐人（EP.3-4）

由金永大和表藝珍攜手詮釋的前世今生虐戀愛情劇《白晝之月》，上週播出的第3、第4集反派終於現身，原來事情從第1集「就有詐」！

（以下涉及劇透）



第3集，韓俊午（金永大飾）首集會隨著車子墜入海裡，原來是有人對車子動手腳。某天韓俊午（實是道河）又遭遇危險，和姜英花（表藝珍飾）一起被綁架。道河不解幕後黑手對他動手就好，為何還要對姜英花。

被綁當時，原是姜英花先脫逃並想保護韓俊午，最後卻反過來被韓俊午拯救。姜英花替韓俊午背上防衛過當罪名，又因為向韓俊午施暴的影片被鄭伊瑟（鄭信惠飾）公開，她遭停職。後來得知韓俊午僅剩一個月生命，姜英花答應當韓俊午保鑣保護他。

正當道河還想著找尋姜英花身上的護身符時，姜英花捨身替他擋下迎面而來的車……



第4集闡述了更多道河和韓麗塔的愛恨情仇，道河是奉命才討伐韓麗塔所在的大伽耶王國，實際上背負著那麼多靈魂讓他深受罪惡之苦，韓麗塔聽聞至此決定讓他繼續活著、繼續身處地獄。他們的糾葛還和一個人有關，是道河的養父（李璟榮飾），道河養父似乎也等待了1500年，附身在石代表（鄭雄仁飾）欲向韓俊午（和姜英花？）復仇。



▼李璟榮再演反派，肯定對許多韓劇迷非常熟悉



有機會對姜英花下手，但道河聽見「大人」一詞就猶豫了。一邊忍受著疾病之苦，一邊對韓麗塔與姜英花的感情非常混亂，他狂吃止痛藥被姜英花發現，姜英花：「我是來救你的，所以別說這些軟弱的話，先想辦法活下去吧！只要有我在，你就不可能會死。」



韓麗塔是親手了結道河生命的人，但她明明說過要讓道河活著忍受地獄，為何反悔？是刻意讓道河愛上自己再傷害他嗎？韓麗塔前世是殺了自己的人，今生卻變成說要保護自己的姜英花，道河為了結束不滅的靈魂還要殺了姜英花，情節諷刺又虐人。



下集預告，姜英花被委託時時刻刻待在韓俊午身邊，兩人大概要展開同居生活了，這期間姜英花不時冒出前世記憶，道河更是搞不清楚她了。

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