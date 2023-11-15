又是他！《白昼之月》反派又是熟悉的「那个演员」！金永大&表艺珍前世今生讽刺又虐人（EP.3-4）

由金永大和表艺珍携手诠释的前世今生虐恋爱情剧《白昼之月》，上周播出的第3、第4集反派终於现身，原来事情从第1集「就有诈」！

（以下涉及剧透）



第3集，韩俊午（金永大饰）首集会随著车子坠入海里，原来是有人对车子动手脚。某天韩俊午（实是道河）又遭遇危险，和姜英花（表艺珍饰）一起被绑架。道河不解幕后黑手对他动手就好，为何还要对姜英花。

被绑当时，原是姜英花先脱逃并想保护韩俊午，最后却反过来被韩俊午拯救。姜英花替韩俊午背上防卫过当罪名，又因为向韩俊午施暴的影片被郑伊瑟（郑信惠饰）公开，她遭停职。后来得知韩俊午仅剩一个月生命，姜英花答应当韩俊午保镳保护他。

正当道河还想著找寻姜英花身上的护身符时，姜英花舍身替他挡下迎面而来的车……



第4集阐述了更多道河和韩丽塔的爱恨情仇，道河是奉命才讨伐韩丽塔所在的大伽耶王国，实际上背负著那么多灵魂让他深受罪恶之苦，韩丽塔听闻至此决定让他继续活著、继续身处地狱。他们的纠葛还和一个人有关，是道河的养父（李璟荣饰），道河养父似乎也等待了1500年，附身在石代表（郑雄仁饰）欲向韩俊午（和姜英花？）复仇。



▼李璟荣再演反派，肯定对许多韩剧迷非常熟悉



有机会对姜英花下手，但道河听见「大人」一词就犹豫了。一边忍受著疾病之苦，一边对韩丽塔与姜英花的感情非常混乱，他狂吃止痛药被姜英花发现，姜英花：「我是来救你的，所以别说这些软弱的话，先想办法活下去吧！只要有我在，你就不可能会死。」



韩丽塔是亲手了结道河生命的人，但她明明说过要让道河活著忍受地狱，为何反悔？是刻意让道河爱上自己再伤害他吗？韩丽塔前世是杀了自己的人，今生却变成说要保护自己的姜英花，道河为了结束不灭的灵魂还要杀了姜英花，情节讽刺又虐人。



下集预告，姜英花被委托时时刻刻待在韩俊午身边，两人大概要展开同居生活了，这期间姜英花不时冒出前世记忆，道河更是搞不清楚她了。

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