車勝元吐露《一日三餐》節目最可惜：「長時間的特寫拍攝，食物都涼了變得不好吃了…」

演員車勝元日前出現在YT頻道網路節目《今日的朱宇宰》中，與朱宇宰大玩ASMR，也聊到節目《一日三餐》，吐露其中的秘辛，還模仿自己的拍檔柳海真。

當日朱宇宰在節目中提到，自己之前在收看《一日三餐》的時候，讓毫無食慾的他也頻臨發瘋邊緣的食物，就是節目中出現的鍋巴，此時車勝元卻說，自己因為鍋巴而感到有點噁心，說到這裡還模仿起他的拍檔柳海真在節目中的語氣，相當搞笑。



朱宇宰提到《一日三餐》幾乎包含了中餐、西餐、韓餐、麵包類等等都做過，車勝元也說，能吃的食物幾乎都做過了，朱宇宰也對於車勝元精通各式各樣的料理，相當敬佩他的料理實力。但他也提出觀眾們也非常好奇的問題，就算是一般的廚師也都有自己擅長的領域，車勝元又是如何做到面面俱到呢？



車勝元則飾非常謙虛地表示，其實自己當然也不是樣樣精通，只是比起不常做料理的人，自己算是有很多經驗，對於味道也很有記憶，譬如哪些食材混合起來會是什麼樣的味道，這些常識他可能比一般人多了一些。車勝元也提到食材與調味其實都有很多種味道，但辛奇與湯類這些料理的調味料變化並不太大，甚至只是所使用的食材不同而已。



車勝元也透露《一日三餐》讓他最不喜歡的一點，就是必須花很多時間為食物拍攝特寫鏡頭，因為他覺得食物就是應該熱熱的吃，再好吃的東西冷掉之後也會變得不好吃，而長時間的拍攝就會讓食物變得冷掉，所以當他們吃的時候，一定沒有剛做好時那麼好吃，其實大家一吃下去表情也就說明了一切，這也是他作為料理者覺得可惜之處。



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