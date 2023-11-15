【韓網熱帖】總有一天AI偶像也能成功 vs 很難

最近虛擬偶像（背後由真人操控）頗有人氣，但對於從外形到舉止都由程式編寫的AI偶像能否獲得成功，韓網則意見十分不同。

▽虛擬女團MAVE:，由4名虛擬成員組成，出道曲《PANDORA》在YouTube觀看次數超過2668萬：



▽虛擬男團SUPERKIND，有5名真實藝人與2名虛擬偶像組成：



原PO認為有兩個可能性：

1. 如果技術更發展、做出像真人一樣自然的行為舉止，應該能獲得人氣

Vs.

2. 虛擬偶像說到底也是因為背後有真人才獲得人氣，不倫技術如何發展，機器就是機器，而人類只能愛上人類





韓國網友評論：

支持派：

1. 人類已經在愛著機器了

2. 人就連看到落葉都會動情，完全有可能

3. 2D都有人追呢，只要做得夠好就行

4. 人會給掃地機器人起名字、看到機器人被絆倒會覺得可憐，總有一天會愛上AI吧

5. 我認為可能，但能否有類似戀愛的感覺就難說了...

6. 如果能成功，真的是「為當偶像而生+永不塌房」啊

7. 只是可能不是追偶像的感覺，更像是追2D角色

8. 只要有足夠的敘事就可以

9. 人這種生物就連石頭都會當寵物養，別說是AI了

反對派：

1. 虛擬偶像也許還行，但AI絕對不可能...

2. 虛擬偶像說到底喜歡的也是背後的本體啊

3. 一想到背後是機器就起雞皮疙瘩

4. 對於空殼子提不起興趣

5. 我有生之年應該是沒戲

6. AI只是把實際存在的偶像拼貼起來而已kkk

7. 還不如喜歡2D，虛擬偶像做得再好也還是有恐怖谷的感覺

8. 我喜歡的是人，不是AI

出處：https://theqoo.net/hot/3000462693

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