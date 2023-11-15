【韓網熱帖】總有一天AI偶像也能成功 vs 很難

最近虛擬偶像（背後由真人操控）頗有人氣，但對於從外形到舉止都由程式編寫的AI偶像能否獲得成功，韓網則意見十分不同。
▽虛擬女團MAVE:，由4名虛擬成員組成，出道曲《PANDORA》在YouTube觀看次數超過2668萬：
▽虛擬男團SUPERKIND，有5名真實藝人與2名虛擬偶像組成：
原PO認為有兩個可能性：
1. 如果技術更發展、做出像真人一樣自然的行為舉止，應該能獲得人氣
Vs.
2. 虛擬偶像說到底也是因為背後有真人才獲得人氣，不倫技術如何發展，機器就是機器，而人類只能愛上人類
韓國網友評論：
支持派：
1. 人類已經在愛著機器了
2. 人就連看到落葉都會動情，完全有可能
3. 2D都有人追呢，只要做得夠好就行
4. 人會給掃地機器人起名字、看到機器人被絆倒會覺得可憐，總有一天會愛上AI吧
5. 我認為可能，但能否有類似戀愛的感覺就難說了...
6. 如果能成功，真的是「為當偶像而生+永不塌房」啊
7. 只是可能不是追偶像的感覺，更像是追2D角色
8. 只要有足夠的敘事就可以
9. 人這種生物就連石頭都會當寵物養，別說是AI了
反對派：
1. 虛擬偶像也許還行，但AI絕對不可能...
2. 虛擬偶像說到底喜歡的也是背後的本體啊
3. 一想到背後是機器就起雞皮疙瘩
4. 對於空殼子提不起興趣
5. 我有生之年應該是沒戲
6. AI只是把實際存在的偶像拼貼起來而已kkk
7. 還不如喜歡2D，虛擬偶像做得再好也還是有恐怖谷的感覺
8. 我喜歡的是人，不是AI
出處：https://theqoo.net/hot/3000462693
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