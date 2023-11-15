【韩网热帖】总有一天AI偶像也能成功 vs 很难

最近虚拟偶像（背后由真人操控）颇有人气，但对於从外形到举止都由程式编写的AI偶像能否获得成功，韩网则意见十分不同。

▽虚拟女团MAVE:，由4名虚拟成员组成，出道曲《PANDORA》在YouTube观看次数超过2668万：



▽虚拟男团SUPERKIND，有5名真实艺人与2名虚拟偶像组成：



原PO认为有两个可能性：

1. 如果技术更发展、做出像真人一样自然的行为举止，应该能获得人气

Vs.

2. 虚拟偶像说到底也是因为背后有真人才获得人气，不伦技术如何发展，机器就是机器，而人类只能爱上人类





韩国网友评论：

支持派：

1. 人类已经在爱著机器了

2. 人就连看到落叶都会动情，完全有可能

3. 2D都有人追呢，只要做得够好就行

4. 人会给扫地机器人起名字、看到机器人被绊倒会觉得可怜，总有一天会爱上AI吧

5. 我认为可能，但能否有类似恋爱的感觉就难说了...

6. 如果能成功，真的是「为当偶像而生+永不塌房」啊

7. 只是可能不是追偶像的感觉，更像是追2D角色

8. 只要有足够的叙事就可以

9. 人这种生物就连石头都会当宠物养，别说是AI了

反对派：

1. 虚拟偶像也许还行，但AI绝对不可能...

2. 虚拟偶像说到底喜欢的也是背后的本体啊

3. 一想到背后是机器就起鸡皮疙瘩

4. 对於空壳子提不起兴趣

5. 我有生之年应该是没戏

6. AI只是把实际存在的偶像拼贴起来而已kkk

7. 还不如喜欢2D，虚拟偶像做得再好也还是有恐怖谷的感觉

8. 我喜欢的是人，不是AI

出处：https://theqoo.net/hot/3000462693

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