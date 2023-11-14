「你才像我的爸爸，所以下輩子我當你爸爸。」《閃亮的西瓜》結局前夕開虐，命運終究是命運嗎（EP.15）

熱血又動人的《閃亮的西瓜》，今晚（14日）將迎來大結局，昨晚（13日）播出的第15集，男主角河恩傑（厲雲飾）與河李燦（崔顯旭飾）終於面臨了重要關卡。

（以下涉及劇透）



本集劇情先從「恩傑未穿越過的1995」說起，那是恩傑哥哥河恩浩（奉宰鉉飾）筆下的真實故事。初戀記憶製造團在校慶前一天確實發生事故，但受重傷的是姜賢律。初記團解散後，李燦仍懷抱音樂夢，自創起歌曲。他興奮拿著歌曲去白夜請老闆（朴呼山 飾）聽，老闆卻因為一個神祕來訪的客人拒絕了他。李燦離開後，在路上被酒駕之人撞傷，從此和吳馬周（安道奎、金亨範飾）等人斷絕聯繫。

為了阻止悲劇發生，河恩傑與溫恩宥（薛仁雅飾）擬定好策略防範，不過恩傑在前一晚一度遭尹清雅（申銀秀 飾）繼母（金姝怜飾）綁架，後來才知道恩傑早有防範，他來到1995想改變媽媽悲傷青春的任務，寫下圓滿。

恩傑恩宥隔天成功阻止本該發生的悲劇，恩傑後知後覺原來白夜老闆是自己的恩師Viva爺爺，衝向白夜想和爺爺再見面，殊不知車禍又找上門……李燦為了保護恩傑被撞……



這是他們一起創作的歌曲中，李燦最後錄下來的話：「在我有所欠缺的時候、絕望的時候、最閃耀的時候，都是你陪在身邊。你亂說是我的兒子，但我，覺得你才像我的爸爸。雖然不曾得到爸爸的愛，但托你的福，我體會到類似的感受。喂，兒子，謝謝了，所以，下輩子我會投胎當你的爸爸。」



「對不起爸爸──」恩傑再怎麼吶喊都沒等到李燦回應。從預告可見李燦會醒來，聽力似乎也沒受損？不過恩傑還擔心著李燦捨不得回2023。



[최종화 예고] "제발 눈 좀 떠봐"

사고 당한 이찬을 뒤로하고 현재로 돌아가야 한다?

얼마 남지 않은 95년에서 은결-은유의 시간!

수박이들의 청춘은 마지막까지 반짝일 수 있을까?



<반짝이는 워터멜론>

내일 저녁 8:40 최종화 tvN 방송#반짝이는워터멜론 #TwinklingWatermelon pic.twitter.com/U7SAopC8Gg — tvN drama (@CJnDrama) November 13, 2023

電視台tvN稍早發布了先公開影片，李燦完成了奶奶的期待上了大學，也完成自己夢想讓Watermelon Sugar站上大學歌謠祭，甚至是拿下最高榮譽大賞。恩傑呢？恩傑竟然還在1995陪伴著李燦的青春？那2023會變成什麼樣子？獨自回去的恩宥呢？



[최종화 선공개] "키워줘서 고마워 할머니"

할머니의 오랜 꿈이었던 대학 입학부터

워터멜론 슈가 대학가요제 수상까지?

이찬이의 반짝이는 청춘의 한 페이지



풀버전은 #tvNDRAMA유튜브 #네이버TV



<반짝이는 워터멜론>

오늘 저녁 8:40 최종화 tvN 방송#반짝이는워터멜론 #TwinklingWatermelon pic.twitter.com/RYLIU1gL0m — tvN drama (@CJnDrama) November 13, 2023

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