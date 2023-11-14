朴信惠將在12月3日舉行「出道20週年紀念粉絲見面會」 本人親自參與企劃，收益全數捐出

朴信惠將在12月3日於Ilchi Art Hall （일지아트홀）舉行《2023朴信惠粉絲見面會-Memory of Angel》與粉絲們見面。

14日公開的海報中，朴信惠身穿白色的連身裙，坐在有著藍天白雲、盛開的花朵的空間裡看著鏡頭，她的懷裡還抱著一個箱子。



今年迎來出道20週年的朴信惠，將在這次粉絲見面會上通過豐富多彩的環節與粉絲們進行溝通，為了和粉絲們今後積累更多的回憶，因此取了《Memory of Angel》這個標題。而朴信惠從企劃階段開始就參與其中，以閃亮的創意和熱情準備粉絲見面會。



門票將通過Interpark單獨販售，官方粉絲俱樂部「星光天使」將在15日預售，一般售票則在16日進行。門票及周邊銷售的所有收益都將捐贈給「星光天使項目」，用於國內外兒童。



另外，朴信惠將通過JTBC新劇《低谷醫生》回歸，該劇是一部浪漫喜劇，講述呂正宇（朴炯植 飾）和南荷娜（朴信惠 飾）在人生上升曲線上踩下剎車後的給「完蛋的人生」心肺復甦的故事。她將飾演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科醫生「南荷娜」一角，這也是她產後睽違2年的新作品。



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