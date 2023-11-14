「你才像我的爸爸，所以下辈子我当你爸爸。」《闪亮的西瓜》结局前夕开虐，命运终究是命运吗（EP.15）

热血又动人的《闪亮的西瓜》，今晚（14日）将迎来大结局，昨晚（13日）播出的第15集，男主角河恩杰（厉云饰）与河李灿（崔显旭饰）终於面临了重要关卡。

（以下涉及剧透）



本集剧情先从「恩杰未穿越过的1995」说起，那是恩杰哥哥河恩浩（奉宰铉饰）笔下的真实故事。初恋记忆制造团在校庆前一天确实发生事故，但受重伤的是姜贤律。初记团解散后，李灿仍怀抱音乐梦，自创起歌曲。他兴奋拿著歌曲去白夜请老板（朴呼山 饰）听，老板却因为一个神秘来访的客人拒绝了他。李灿离开后，在路上被酒驾之人撞伤，从此和吴马周（安道奎、金亨范饰）等人断绝联系。

为了阻止悲剧发生，河恩杰与温恩宥（薛仁雅饰）拟定好策略防范，不过恩杰在前一晚一度遭尹清雅（申银秀 饰）继母（金姝怜饰）绑架，后来才知道恩杰早有防范，他来到1995想改变妈妈悲伤青春的任务，写下圆满。

恩杰恩宥隔天成功阻止本该发生的悲剧，恩杰后知后觉原来白夜老板是自己的恩师Viva爷爷，冲向白夜想和爷爷再见面，殊不知车祸又找上门……李灿为了保护恩杰被撞……



这是他们一起创作的歌曲中，李灿最后录下来的话：「在我有所欠缺的时候、绝望的时候、最闪耀的时候，都是你陪在身边。你乱说是我的儿子，但我，觉得你才像我的爸爸。虽然不曾得到爸爸的爱，但托你的福，我体会到类似的感受。喂，儿子，谢谢了，所以，下辈子我会投胎当你的爸爸。」



「对不起爸爸――」恩杰再怎么呐喊都没等到李灿回应。从预告可见李灿会醒来，听力似乎也没受损？不过恩杰还担心著李灿舍不得回2023。



[최종화 예고] "제발 눈 좀 떠봐"

사고 당한 이찬을 뒤로하고 현재로 돌아가야 한다?

얼마 남지 않은 95년에서 은결-은유의 시간!

수박이들의 청춘은 마지막까지 반짝일 수 있을까?



<반짝이는 워터멜론>

내일 저녁 8:40 최종화 tvN 방송#반짝이는워터멜론 #TwinklingWatermelon pic.twitter.com/U7SAopC8Gg — tvN drama (@CJnDrama) November 13, 2023

电视台tvN稍早发布了先公开影片，李灿完成了奶奶的期待上了大学，也完成自己梦想让Watermelon Sugar站上大学歌谣祭，甚至是拿下最高荣誉大赏。恩杰呢？恩杰竟然还在1995陪伴著李灿的青春？那2023会变成什么样子？独自回去的恩宥呢？



[최종화 선공개] "키워줘서 고마워 할머니"

할머니의 오랜 꿈이었던 대학 입학부터

워터멜론 슈가 대학가요제 수상까지?

이찬이의 반짝이는 청춘의 한 페이지



풀버전은 #tvNDRAMA유튜브 #네이버TV



<반짝이는 워터멜론>

오늘 저녁 8:40 최종화 tvN 방송#반짝이는워터멜론 #TwinklingWatermelon pic.twitter.com/RYLIU1gL0m — tvN drama (@CJnDrama) November 13, 2023

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