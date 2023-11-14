「你才像我的爸爸，所以下辈子我当你爸爸。」《闪亮的西瓜》结局前夕开虐，命运终究是命运吗（EP.15）
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「你才像我的爸爸，所以下辈子我当你爸爸。」《闪亮的西瓜》结局前夕开虐，命运终究是命运吗（EP.15）

韩剧   2023年11月14日   星期二15:55   草莓  

（封面图源：Twitter@CJnDrama截图）

热血又动人的《闪亮的西瓜》，今晚（14日）将迎来大结局，昨晚（13日）播出的第15集，男主角河恩杰（厉云饰）与河李灿（崔显旭饰）终於面临了重要关卡。

（图源：Twitter@CJnDrama截图）

（以下涉及剧透）

本集剧情先从「恩杰未穿越过的1995」说起，那是恩杰哥哥河恩浩（奉宰铉饰）笔下的真实故事。初恋记忆制造团在校庆前一天确实发生事故，但受重伤的是姜贤律。初记团解散后，李灿仍怀抱音乐梦，自创起歌曲。他兴奋拿著歌曲去白夜请老板（朴呼山 饰）听，老板却因为一个神秘来访的客人拒绝了他。李灿离开后，在路上被酒驾之人撞伤，从此和吴马周（安道奎、金亨范饰）等人断绝联系。

为了阻止悲剧发生，河恩杰与温恩宥（薛仁雅饰）拟定好策略防范，不过恩杰在前一晚一度遭尹清雅（申银秀 饰）继母（金姝怜饰）绑架，后来才知道恩杰早有防范，他来到1995想改变妈妈悲伤青春的任务，写下圆满。

恩杰恩宥隔天成功阻止本该发生的悲剧，恩杰后知后觉原来白夜老板是自己的恩师Viva爷爷，冲向白夜想和爷爷再见面，殊不知车祸又找上门……李灿为了保护恩杰被撞……

这是他们一起创作的歌曲中，李灿最后录下来的话：「在我有所欠缺的时候、绝望的时候、最闪耀的时候，都是你陪在身边。你乱说是我的儿子，但我，觉得你才像我的爸爸。虽然不曾得到爸爸的爱，但托你的福，我体会到类似的感受。喂，儿子，谢谢了，所以，下辈子我会投胎当你的爸爸。」

「对不起爸爸――」恩杰再怎么呐喊都没等到李灿回应。从预告可见李灿会醒来，听力似乎也没受损？不过恩杰还担心著李灿舍不得回2023。

电视台tvN稍早发布了先公开影片，李灿完成了奶奶的期待上了大学，也完成自己梦想让Watermelon Sugar站上大学歌谣祭，甚至是拿下最高荣誉大赏。恩杰呢？恩杰竟然还在1995陪伴著李灿的青春？那2023会变成什么样子？独自回去的恩宥呢？

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