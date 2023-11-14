朴恩斌《無人島的DIVA》堆石頭拍攝SOS惹來濟州島民怨！劇組道歉：「會負責盡快恢復原狀」

近來有越來越多電視劇或是綜藝節目的拍攝，因各種原因而惹來民眾不滿。就連最近人氣高漲的電視劇，由朴恩斌、蔡鍾協主演的《無人島的DIVA》，也因為劇情需要而在沙灘上堆積大量的石頭，引發當地居民不滿。

劇情相當精彩大獲好評的電視劇《無人島的DIVA》，傳出劇組為了拍攝而在沙灘上堆積了大量的石頭，之後置之不理而引起居民抗議。網路媒體《濟州之聲》出現了一則報導名稱為《在濟州海邊未經許可拍攝，並堆積大量石頭置之不理造成民怨的電視劇爭議》，而文內所提到的電視劇就是《無人島的DIVA》，在濟州黃牛峙海邊拍攝時堆積石頭的事件。



《無人島的DIVA》因劇情描述主角朴恩斌漂流到無人島上受困十五年，而期間她不斷向外求援，經年累月在沙灘上將石頭堆成「SOS」求救符號，在電視劇中出現時相當壯觀。另外媒體也提到《無人島的DIVA》拍攝公共海面區域時，也沒有獲得許可即自行進行拍攝，造成爭議。



對此，tvN劇組也表達抱歉之意，表示雖然事前也已經向當地機關與居民們說明，但在拍攝時以及完成後並未立即恢復原狀，的確對當地居民造成不便，也為此道歉，並且承諾盡快恢復原狀。



不過《無人島的DIVA》早在今年4月時也有另一樁拍攝時的插曲。當時在首爾鍾路區進行拍攝至凌晨時，一位40多歲的男子認為拍攝時發出的光線與聲響讓他感到煩躁，突向拍攝現場丟擲磚頭，造成一位女性工作人員受傷。雖然電視劇拍攝相當辛苦，有時因劇情需要而取景地點或拍攝時間特殊，難免對一般民眾的日常生活造成影響，但希望雙方能夠互相尊重，以免引發民怨。



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