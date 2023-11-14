宋慧喬有望拍女版《黑祭司》「一黑到底」！Netflix爆劇《黑暗榮耀》後以電影《黑修女》回歸大熒幕

據韓媒報導，宋慧喬將出演電影《黑修女》，也就是金倫奭、姜棟元經典之作《黑祭司》的女版外傳。

《黑祭司》講述金倫奭飾演的天主教祭司與姜棟元飾演的神學院學生為解救少女而冒著危險舉行驅魔儀式的故事。 2015年11月上映後吸引到544萬觀眾前往戲院觀看，榮登當月韓國電影票房冠軍。 作為《黑祭司》的女版外傳，《黑修女》則將以修女們的故事為主軸。



宋慧喬出道以來演藝事業重心偏向電視劇，今年尤其較少接拍電影，最近兩部參演的大熒幕作品都是華語片——2015年的《太平輪》和《我是女王》，上一部韓語電影還是2014年《噗通噗通我的人生》，巧的是也與姜棟元合作。



近年接連拍了幾部愛情劇後，逐漸有觀眾評價宋慧喬走不出「都市言情姐弟戀」套路，不料去年突然轉型復仇女神，通過Netflix《黑暗榮耀》令大家重新認識她在「暗黑路線」的實力與潛力。 這次飾演黑修女可謂「一黑到底」，令人對劇情和喬妹的演技愈加期待。



《黑修女》由《麻煩終結者》《拳力倒》導演權赫宰執導，Kakao旗下電影製作公司Zip Cinema擔任製作。 對此，宋慧喬所屬社UAA表示「正在積極討論出演」。 一旦確定，《黑修女》將成為宋慧喬是個9年的大熒幕回歸之作。



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