宋智孝發《Running Man》合照獨缺全昭旻被罵慘：一起合作了6年的成員，離開了你就這麼開心嗎

宋智孝公開了《Running Man》成員們的一張合影而被罵慘。

本月6日宋智孝更新了個人IG，並表示「我愛新加坡」，同時貼出了與《Running Man》成員們的照片，照片中有宋智孝本人、劉在錫、池錫辰、金鍾國、HAHA和梁世燦，唯獨少了全昭旻。有網友猜測這應該是全昭旻退出節目後，其他人一起前往新加坡拍攝時的合影。

照片上所有人都露出開心的笑容，卻令不少看照片的粉絲和網友不爽。 因為全昭旻雖然早在10月23日就官宣要退出《Running Man》，但她所在的最後一期其實11月12日才播出，宋智孝公開照片時節目最後一期還未播出，因此這張「6人體」照片看得很多觀眾和全昭旻的粉絲不舒服。

很多人湧入宋智孝的IG留言，稱：「還有很多粉絲沒做好送走全昭旻的準備，這張照片放的時間不對」、「毫無眼力，一起合作了6年的成員離開了你就這麼開心？」、「節目還未播出全昭旻離開的內容，這麼快就曬沒有她的照片了？你要是公開有全昭旻的照片也不至於被罵得這麼慘，是和她關係不好嗎？」、「 毫無眼力，太丟人了，好想全昭旻」、「宋智孝你瘋了嗎？虧我之前還一直以為大家罵你罵得太狠了」、「全昭旻退出內容還沒播出啊，裝也要裝一下啊，都多大年紀了，我平時很少留言，作為從節目第一期一直追到現在的觀眾，真的對你太失望了，李光洙離開的時候還知道發『走好』 的內容，全昭旻離開讓人有種你等了很久的感覺」等。



不過也有不少粉絲和網友維護宋智孝，稱「她自己的IG，想發什麼就發什麼，有什麼問題」等。

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