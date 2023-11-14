宋慧乔有望拍女版《黑祭司》「一黑到底」！Netflix爆剧《黑暗荣耀》后以电影《黑修女》回归大荧幕

据韩媒报导，宋慧乔将出演电影《黑修女》，也就是金伦奭、姜栋元经典之作《黑祭司》的女版外传。

《黑祭司》讲述金伦奭饰演的天主教祭司与姜栋元饰演的神学院学生为解救少女而冒著危险举行驱魔仪式的故事。 2015年11月上映后吸引到544万观众前往戏院观看，荣登当月韩国电影票房冠军。 作为《黑祭司》的女版外传，《黑修女》则将以修女们的故事为主轴。



宋慧乔出道以来演艺事业重心偏向电视剧，今年尤其较少接拍电影，最近两部参演的大荧幕作品都是华语片——2015年的《太平轮》和《我是女王》，上一部韩语电影还是2014年《噗通噗通我的人生》，巧的是也与姜栋元合作。



近年接连拍了几部爱情剧后，逐渐有观众评价宋慧乔走不出「都市言情姐弟恋」套路，不料去年突然转型复仇女神，通过Netflix《黑暗荣耀》令大家重新认识她在「暗黑路线」的实力与潜力。 这次饰演黑修女可谓「一黑到底」，令人对剧情和乔妹的演技愈加期待。



《黑修女》由《麻烦终结者》《拳力倒》导演权赫宰执导，Kakao旗下电影制作公司Zip Cinema担任制作。 对此，宋慧乔所属社UAA表示「正在积极讨论出演」。 一旦确定，《黑修女》将成为宋慧乔是个9年的大荧幕回归之作。



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