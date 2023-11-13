車銀優&金南珠「療愈驚悚劇」《Wonderful World》拍攝完成過半，明年以MBC金土劇公開

據韓媒，由金南珠和車銀優主演的新劇《Wonderful World》目前已拍到後半段，敲定明年通過MBC播出，很可能搶到金土劇（週五週六晚）黃金時段。

《Wonderful World》是一部感性療愈驚悚劇，講述含冤痛失愛子的「殷秀賢」（金南珠 飾）對逃脫法網的加害者們親自進行懲罰的故事。 由電視劇《Voice 2》《Tracer》系列李勝英導演執導，《清潭洞醜聞》、《謊言的謊言》金智恩編劇執筆。



目前MBC金土劇on檔是18日即將大結局的《戀人》，接著將依次播《烈女朴氏契約結婚傳》《夜晚開的花》《搜查班長：The Beginning》。 另一部由金喜善、李慧英主演的劇集《我們家》也已敲定明年MBC金土劇檔期，但該劇目前仍在拍攝初期，有可能由《Wonderful World》搶先一步開播。

▽主要人物介紹：

金南珠飾演心理學教授兼著名作家「殷秀賢」，頭腦聰穎、運動神經和樂器演奏能力也十分出眾。 然而看似完美無瑕的她，卻在一場事故中失去兒子，成了為處決加害者而孤軍奮戰的人物。



車銀優飾演考上醫科大學卻主動退學、選擇狂野生活的「權善律」，遇到經曆喪子之痛後強撐生活的殷秀賢，在治癒彼此傷痛的過程中深刻融入她的生活。



金剛於飾演秀賢的丈夫、事業蒸蒸日上的現役主播「姜秀浩」，雖然真心愛著妻子，但因為一瞬間的錯誤選擇而陷入無法控制的漩渦。



林世美飾演事業成功的精品店代表「韓宥利」，和秀賢情同親姐妹，將秀賢和秀賢的母親視為比自己的生命更重要的存在。



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