车银优&金南珠「疗愈惊悚剧」《Wonderful World》拍摄完成过半，明年以MBC金土剧公开

据韩媒，由金南珠和车银优主演的新剧《Wonderful World》目前已拍到后半段，敲定明年通过MBC播出，很可能抢到金土剧（周五周六晚）黄金时段。

《Wonderful World》是一部感性疗愈惊悚剧，讲述含冤痛失爱子的「殷秀贤」（金南珠 饰）对逃脱法网的加害者们亲自进行惩罚的故事。 由电视剧《Voice 2》《Tracer》系列李胜英导演执导，《清潭洞丑闻》、《谎言的谎言》金智恩编剧执笔。



目前MBC金土剧on档是18日即将大结局的《恋人》，接著将依次播《烈女朴氏契约结婚传》《夜晚开的花》《搜查班长：The Beginning》。 另一部由金喜善、李慧英主演的剧集《我们家》也已敲定明年MBC金土剧档期，但该剧目前仍在拍摄初期，有可能由《Wonderful World》抢先一步开播。

▽主要人物介绍：

金南珠饰演心理学教授兼著名作家「殷秀贤」，头脑聪颖、运动神经和乐器演奏能力也十分出众。 然而看似完美无瑕的她，却在一场事故中失去儿子，成了为处决加害者而孤军奋战的人物。



车银优饰演考上医科大学却主动退学、选择狂野生活的「权善律」，遇到经历丧子之痛后强撑生活的殷秀贤，在治愈彼此伤痛的过程中深刻融入她的生活。



金刚於饰演秀贤的丈夫、事业蒸蒸日上的现役主播「姜秀浩」，虽然真心爱著妻子，但因为一瞬间的错误选择而陷入无法控制的漩涡。



林世美饰演事业成功的精品店代表「韩宥利」，和秀贤情同亲姐妹，将秀贤和秀贤的母亲视为比自己的生命更重要的存在。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻