【韓網熱帖】你心中最悲傷的sad ending電視劇是？

原PO心中是《茶母》和《五月的青春》ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ《茶母》真的太適合悲劇這個詞，結局雖然悲傷但非常合適，所以即便悲傷也很喜歡這個結局。

《五月的青春》真的是sad ending...... 一個人死了一個人獨活ᅲᅲᅲᅲᅲ哭泣



韓國網友評論：

1. 瘋了，點進來時想的就是《茶母》

2. 哭最慘的還是《對不起，我愛你》

3. 看完《對不起，我愛你》憂鬱了一周，無法承受ᅲᅲ

4. 直到現在一聽《雪之花》就會哭ᅲ



5. 《Mr.Sunshine（陽光先生）》和《五月的青春》這種劇拍出來就是給人哭的

6. 《五月的青春》ᅲᅲ我甚至不是從頭追的，某天轉台偶然看到最後一集，就這樣看到最後，放聲大哭 （; ´༎ຶД༎ຶ`)

7. 《月之戀人》... 一開始是有點幼稚愉快的氣氛，後半不停流淚

8. 《月之戀人》之後再也不看悲劇



9. 當然是《衣袖紅鑲邊》！雖然悲劇但真的很美，比書加更哀怨和真摯ᅮᅮ女主沒和朋友們一起走，而是在死後世界那個有狗窩的地方一直等待，直到正祖去世時出來迎接

10. 《衣袖》和《我的國家》... 真的哭到靈魂都掏空了



11. 《耀眼》... 悲傷的眼淚+感動的眼淚... 所有都加在一起的不停的眼淚... ᅲᅲᅲᅲ經過幾年也沒有改變。 強烈推薦！

12. 《對不起，我愛你》... 後來才知結局和第一場戲是同時拍的，哇，演員真的了不起

13. 《對不起，我愛你》《藍色生死戀》《天國的階梯》2000年前半段的劇都好悲傷啊ᅲᅲ

14. 為什麼沒有《峇里島的日子》ᅮᅲᅲᅲ

15. 《從天而降的一億顆星》... 因為結局太強烈，非常喜歡重溫劇集的我也只看了一遍而已ᅲᅲ

16. 《閣樓上的王子（屋塔房王世子）》算悲劇嗎？ 雖然看最後一集時爆哭

17. 《京城醜聞》... 一邊打字都眼含淚水。 還有《月之戀人》《公主的男人》

18. 悲劇不會留在我的記憶裡，我也要活下去啊kkkk ᅮ

19. Mico編也要留一個：私心推薦《只是相愛的關係》，哭到斷氣，李俊昊太會演了

出處：https：//theqoo.net/hot/2998148578

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞