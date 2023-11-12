沈會長得知親子身份大驚失色！K作孽惹火上身、惡人們展開圍剿，《7人的逃脫》臨近結局愈加精彩（EP.16）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇后的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，昨晚播出第16集。

*以下包含《7人的逃脫》第16集關鍵劇情！



同一戰線

莫奈因為K試圖殺掉她的女兒，進謀因為K殺了坪喜，道赫則是為家人報仇，三人聯手對K展開圍剿。

父子相認

沈會長終於認出Matthew就是沈俊錫，也得知親兒子沒有死，正是被自己誣陷成殺人犯的道赫，震驚懊悔不已。 K打算在沈會長面前殺死道赫，沈會長替兒子擋槍拼命爭取時間，令道赫順利逃脫。



惡人CP為財反目

方七星死前將巨額現金託付給黃秘書，5年來黃秘書易容成流浪老人模樣，忠心替方七星守護財產。 南哲宇和車主蘭趁夜潛入黃秘書家密室盜走現金，不料路遇交警盤查，現金車竟被趁亂開走。 原來交警乃是假扮，開走車子的不是別人，正是黃秘書。

車主蘭以為是琴羅熙搞鬼、琴羅熙則以為是K獨吞財產，兩人大鬧一場。 殊不知道赫已在現場安裝針孔攝像機，將「Matthew就是沈俊錫」一事直播昭告天下。



下週就是第一季大結局！沈俊錫仍舊信心十足地向道赫叫囂，道赫將搶口抵在沈俊錫頭上，深沉地說：「我要替那些死在你手裡的無辜之人懲罰你。 」Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架！



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