沈会长得知亲子身份大惊失色！K作孽惹火上身、恶人们展开围剿，《7人的逃脱》临近结局愈加精彩（EP.16）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，昨晚播出第16集。

*以下包含《7人的逃脱》第16集关键剧情！



同一战线

莫奈因为K试图杀掉她的女儿，进谋因为K杀了坪喜，道赫则是为家人报仇，三人联手对K展开围剿。

父子相认

沈会长终於认出Matthew就是沈俊锡，也得知亲儿子没有死，正是被自己诬陷成杀人犯的道赫，震惊懊悔不已。 K打算在沈会长面前杀死道赫，沈会长替儿子挡枪拼命争取时间，令道赫顺利逃脱。



恶人CP为财反目

方七星死前将巨额现金托付给黄秘书，5年来黄秘书易容成流浪老人模样，忠心替方七星守护财产。 南哲宇和车主兰趁夜潜入黄秘书家密室盗走现金，不料路遇交警盘查，现金车竟被趁乱开走。 原来交警乃是假扮，开走车子的不是别人，正是黄秘书。

车主兰以为是琴罗熙搞鬼、琴罗熙则以为是K独吞财产，两人大闹一场。 殊不知道赫已在现场安装针孔摄像机，将「Matthew就是沈俊锡」一事直播昭告天下。



下周就是第一季大结局！沈俊锡仍旧信心十足地向道赫叫嚣，道赫将抢口抵在沈俊锡头上，深沉地说：「我要替那些死在你手里的无辜之人惩罚你。 」Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻