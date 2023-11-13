注意這不是聲替哦！《無人島的DIVA》朴恩斌真唱，網評：這是被演戲耽誤的實力歌手吧

朴恩斌真的有一種魔力，能讓電視劇收視率翻倍的能力！

最近朴恩斌主演的新劇《無人島的DIVA》正式開播，故事講述了一個16歲少女徐木荷夢想成為天后，但在去首爾試鏡途中被困在無人島15年後終於獲救。 如今31歲的她決定再次挑戰成為DIVA歌唱天后，並結識了自己的人生偶像尹蘭珠（金孝珍 飾），以及姜氏兄弟姜保傑（蔡鍾協 飾）和姜遇學（車學沇 飾）。 在他們的幫助下，木荷逐漸成長，展開了一段勵志故事，女主角「木荷」的扮演者就是朴恩斌。



該劇氛圍清新，劇情熱血有趣又感動，將追星和追夢相融合，朴恩斌的演繹也非常有感染力。首播收視率為3%，第二集收視率上升到了5%，漲幅十分驚人，到第4集時收視率已經突破了8.8%，是首播的兩倍多。 朴恩斌之前主演的《非常律師禹英禑》也是如此，收視率低開後持續飆漲，從首播的0.9%一路飆升到了大結局的17.5%，作為女主角的朴恩斌功不可沒。



新劇中朴恩斌再度刷新新形象，尤其是片中親自上陣唱歌，完全沒有用替身，音調準、音色清亮，就連高音都能完美消化，超強唱功驚豔許多觀眾，讓不少網友相當期待後續劇情發展！



박은빈 노래 너무 잘한다 미쳤다 pic.twitter.com/6QcxB2F7nU — (@lovethisdrama_) October 29, 2023

박은빈 또 노래 잘해 고음 미쳤다 pic.twitter.com/7ePnAo4QBG — (@lovethisdrama_) November 5, 2023

聽完朴恩斌唱歌之後，韓網的評論直接爆了，大家忍不住留言：「我以為是有聲替，專門去音樂網站找了原歌，沒想到演唱者寫著『朴恩斌』」、「被演戲耽誤了的實力歌手」、「朴恩斌可是大賞獲得者啊，可惜搭檔的男演員接不住她的戲」、「她上台表演的片段看得我全身起雞皮疙瘩，唱得太好了」、「她怎麼可以唱得這麼好」、「我爸被這劇感動到落淚」等。

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