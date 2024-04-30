畫面太美好！《Wonderland》秀智大曬與朴寶劍貼臉照，網喊「化學反應好棒」、「臉蛋禮物套裝」

由秀智與朴寶劍主演的科幻愛情片《Wonderland》即將上映，今（30）日上午釋出了幾張情侶劇照便讓網友期待不已，秀智在個人IG發出和朴寶劍的合照更讓網友瘋狂。

*先前報導：《Wonderland》公開雙人劇照！朴寶劍&秀智同框對觀眾的眼睛太友好了



秀智簡單寫下「泰柱和正仁」，是朴寶劍和自己在《Wonderland》的角色名字，兩人飾演情侶，照片中的他們臉貼臉相當甜蜜，貼文已破百萬愛心，湧入許多網友讚嘆兩人化學反應相當好。Theqoo論壇相關討論文，同樣湧入多名網友讚許，留言如「大韓民國最喜歡的臉蛋禮物套裝」、「瘋了這個瘋了」、「暈」、「化學反應很好，看到這個就想看電影了」、「宣傳做得很好」……等等，甚至有人說過去看兩人一同主持百想覺得不搭，但貼臉照「太搭了一看嚇一跳」，也有人敲碗兩人演電視劇，因為電影太短了。



秀智從2016年第52屆百想藝術大賞便開始擔任主持人，下週5月7日將舉行的2024第60屆百想主持陣容也有她，將連續主持9年，而這9年包括今年在內，朴寶劍將和她搭檔第6次，申東燁、秀智與朴寶劍三人主持組合儼然成為百想招牌。‎2019年傳出秀智與朴寶劍將接演《Wonderland》當情侶時便引發一票網友期待，如今等了要5年終於能見到成品，更是令人興奮。



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