準新郎李相燁公開甜蜜戀愛故事：「第一次見面就忘不了她」料理實力受李連福主廚肯定！

即將步入禮堂的李相燁，來到節目《新品上市便利餐廳》中，除了展現居家好男人的實力以外，更公開了與未婚妻的甜蜜愛情故事。

11月10日即將播出的KBS 2TV節目《新品上市便利餐廳》迎來了第200集的特輯。新的魅力主廚也隨之登場，原來就是以溫文儒雅的氣質圈粉無數，已出道17年之久的資深演員李相燁，令觀眾們相當期待。



李相燁透過當日公開的VCR中，展現了令人驚訝的料理實力，以及充滿反轉的日常生活魅力。現場來賓們更是大讚他「對吃是真心的」，李相燁也表示自己平時真的很愛品嘗美食，近幾年更是迷上了料理，也在節目中公開了自己喜愛的菜單品項，並與大家分享他以獨特的方式在家中完成美食料理的食譜。



在第200集特輯錄影現場，大家紛紛為不久前剛發表了結婚宣言的準新郎李相燁獻上祝福，他也自信滿滿的表示，兩人非常相愛於是決定攜手走下去，接下來更藏不住臉上靦腆害羞的笑容，李相燁也回憶起與未婚妻初次見面的時候，他表示第一次見面就無法忘記她，自己在吃飯中抬起頭的時候，正好與她對到眼，她圓滾滾的大眼睛正盯著我看，那張臉到現在至今令李相燁相當難忘。



幸福洋溢的李相燁被主持人問到「兩人有暱稱嗎？」全場來賓都豎起耳朵想聽聽看兩人怎麼相互稱呼，沒想到李相燁是相當害羞表示，自己倒是有常與未婚妻說的一句話，就是「真可愛」，讓全場覺得是相當意外的另類暱稱。而李相燁也在節目中公開了自己與未婚妻在相見禮時的小插曲，令全場來賓笑聲不斷。



就連現場的李連福主廚看了都稱讚李相燁，長得帥演技好，個性善良體貼，聽說學生時代功課也很棒，現在還展現料理實力，簡直是100分的新郎。《新品上市便利餐廳》第200集將於11月10日晚間9點50分播出。

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