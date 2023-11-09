准新郎李相烨公开甜蜜恋爱故事：「第一次见面就忘不了她」料理实力受李连福主厨肯定！

即将步入礼堂的李相烨，来到节目《新品上市便利餐厅》中，除了展现居家好男人的实力以外，更公开了与未婚妻的甜蜜爱情故事。

11月10日即将播出的KBS 2TV节目《新品上市便利餐厅》迎来了第200集的特辑。新的魅力主厨也随之登场，原来就是以温文儒雅的气质圈粉无数，已出道17年之久的资深演员李相烨，令观众们相当期待。



李相烨透过当日公开的VCR中，展现了令人惊讶的料理实力，以及充满反转的日常生活魅力。现场来宾们更是大赞他「对吃是真心的」，李相烨也表示自己平时真的很爱品尝美食，近几年更是迷上了料理，也在节目中公开了自己喜爱的菜单品项，并与大家分享他以独特的方式在家中完成美食料理的食谱。



在第200集特辑录影现场，大家纷纷为不久前刚发表了结婚宣言的准新郎李相烨献上祝福，他也自信满满的表示，两人非常相爱於是决定携手走下去，接下来更藏不住脸上腼腆害羞的笑容，李相烨也回忆起与未婚妻初次见面的时候，他表示第一次见面就无法忘记她，自己在吃饭中抬起头的时候，正好与她对到眼，她圆滚滚的大眼睛正盯著我看，那张脸到现在至今令李相烨相当难忘。



幸福洋溢的李相烨被主持人问到「两人有昵称吗？」全场来宾都竖起耳朵想听听看两人怎么相互称呼，没想到李相烨是相当害羞表示，自己倒是有常与未婚妻说的一句话，就是「真可爱」，让全场觉得是相当意外的另类昵称。而李相烨也在节目中公开了自己与未婚妻在相见礼时的小插曲，令全场来宾笑声不断。



就连现场的李连福主厨看了都称赞李相烨，长得帅演技好，个性善良体贴，听说学生时代功课也很棒，现在还展现料理实力，简直是100分的新郎。《新品上市便利餐厅》第200集将於11月10日晚间9点50分播出。

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