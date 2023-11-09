《戀人》相愛的兩人再也沒有阻礙！南宮珉：「往後我想為她而活」重新擁抱安恩真！（EP.17）

[有雷] 《戀人》終於在這一集撒了一點糖給觀眾們了！安恩真自認變心而提出離婚，甚至欺騙終於在朝鮮重逢的南宮珉，表示自己過得很好，幸好南宮珉聰明發現了真相…兩人終於再也沒有阻礙的告白…

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吉彩（安恩真飾）好不容易贖身回到朝鮮，看到的竟是丈夫已經與另一名懷孕中的女子在一起，她也以自己已經在瀋陽變心為由，向丈夫提出離婚。於是吉彩帶著從從與一些孩子們搬到另一地點。公主（李清雅飾）始終持續對李長賢（南宮珉飾）投懷送抱，分不清李長賢到底是討厭她還是想念她，李長賢依舊心事重重，掛念著吉彩。



清國釋放世子回到朝鮮，沒想到在朝鮮的殿下並非開心迎接兒子回家，而是擔心著世子會搶奪他現有的王位，甚至也提出若非經過正式贖回的俘虜們，不可隨著世子再度回到朝鮮。李長賢回到朝鮮後並未立即與吉彩相遇，良音先找上了吉彩，他希望吉彩讓長賢看到自己幸福的樣子，好讓還要回到清國的長賢能夠就此死心。



吉彩與長賢終於相見，但吉彩卻一路上說著丈夫對她多麼照顧，甚至她還假裝自己已經懷孕，李長賢看起來有些不安，最後鼓起勇氣邀請吉彩來聽良音唱歌。長賢最後透過身邊的具湛得知吉彩已經離婚的消息，在同席聽曲的時候，吉彩想起了兩人的往事而落淚，轉身離開，看著李長賢追出去的背影，良音也停止了演唱。長賢表示能夠為良音而死，但只想為吉彩而活。



吉彩表示，希望自己的餘生不會再給長賢添麻煩，祝福他一切平安，長賢卻直接戳破她假裝懷孕的謊言，並打算回到清國後處理與公主之間的關係。長賢說自己只要是吉彩就滿足，吉彩提到自己也受到蠻夷的侮辱，但長賢不嫌棄反而送上了心疼的擁抱，讓吉彩潸然淚下。李長賢再度向吉彩告白，說自己從沒看上其他女子，就只要她，以後只會留在她的身邊。兩人也終於能夠不在顧慮身分，成為真正的戀人。



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